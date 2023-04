Lunedì 17 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Dalle highland scozzesi del film di Harry Potter dove si giocava con le “scope volanti”, al prato verde smeraldo di Casperia. Venerdì per la prima volta nella storia della Sabina si è disputata una partita di Quidditch, sport che trae ispirazione dall’omonima disciplina giocata nella celeberrima saga di J. K. Rowling. Al campo sportivo comunale asprese nel pomeriggio di venerdì si sono affrontate due compagini formate interamente da ragazzi inglesi che soggiornano adesso in quella Casperia ribattezzata Sabinashire e che affronteranno in un incontro amichevole una delle migliori squadre in Europa di questo nuovo quanto singolare sport, la Virtute Romane.

Tanti i curiosi che si sono recati al campo sportivo per assistere a una dimostrazione di questo sport, con l’organizzatore Rob Carter, per l’occasione nelle vesti di arbitro dell’incontro, ad accogliere il pubblico e a spiegare le regole. Il piccolo borgo sabino da anni ospita una nutrita comunità britannica, motivo per cui è una meta tra le più ambite dai turisti d’Oltremanica. «Siamo veramente entusiasti di essere riusciti ad organizzare questo evento – spiega Rob Carter – in molti sono venuti qui appositamente da Londra. Pratichiamo questo sport in Inghilterra da tempo, ma volevamo un’esperienza diversa e unica. Così abbiamo organizzato un’amichevole contro la Virtute Romane, squadra molto forte di Roma e conosciuta a livello europeo dagli appassionati di questo sport. Come alloggio per questa bella esperienza abbiamo scelto Casperia perché la conoscevamo. Avevamo bisogno di un campo di allenamento prima del match e tramite miss Susan, la quale gestisce Palazzo Forani ed è come noi inglese, siamo riusciti ad organizzare questa iniziativa nel cuore della Sabina. È un’esperienza unica che siamo felici di fare nel Paese più bello e con il miglior cibo del mondo. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, dal pubblico al Comune di Casperia che ci ha messo a disposizione il campo».

La partita. Tra i partecipanti giunti da oltremanica c’è James Walters, attore presente in un capitolo della saga di Harry Potter dove interpretava uno degli allievi della scuola di magia e che pratica questo sport da diverso tempo. Il pubblico divertito ha assistito alla partita con i giocatori che con un’asta da tenere tra le gambe, tra una corsa e un placcaggio cercavano di centrare i cerchi conquistando punti con la palla bianca (la “pluffa”) evitando le pallonate verdi dei difensori oppure catturando il “boccino”. Applausi tra la goliardia degli atleti britannici che non si sono risparmiati, offrendo la possibilità alla Sabina, per la prima volta in assoluto, di godere di una vera partita di Quidditch a queste latitudini. In tribuna presente anche il sindaco di Casperia Marco Cossu che si è fermato dopo la dimostrazione per fare due chiacchiere con i protagonisti e ringraziarli per aver portato un evento più unico che raro nel piccolo borgo sabino.

La scelta di Casperia. «Siamo stati felici di ospitare l’allenamento di questa disciplina così strana ed assolutamente nuova per noi - spiega il sindaco di Casperia, Marco Cossu - che da un libro possa nascere un nuovo sport la dice lunga sul potere della cultura. Il pubblico si è divertito ed i ragazzi inglesi si sono subito immersi nell’atmosfera del paese in maniera simpatica. Ci siamo premurati di rendere il più possibile piacevole il loro soggiorno a Casperia, che si conferma paese internazionale ogni giorno di più».