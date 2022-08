Scritte inneggiati a Putin nel sottopasso ferroviario vicino alla Questura

RIETI - La politica come la guerra possono unire e dividere, raccogliere consensi e dissensi. Così in piena e democratica libertà di espressione e di pensiero - ma senza dubbio con una buona dose di reiterata inciviltà - l'ignoto imbrattatore di muri ha voluto a tutti costi palesare, con vernice sui muri, il suo amore e tutto il suo sostegno per Vladimir Putin.

Le scritte comparse sul muro dello stretto sottopasso ferroviario che si imbocca alla biforcazione di via Mattei a due passi dalla Questura di Rieti, del resto parlano chiaro: Viva Putin presidentee la Z simbolo della guerra all'Ucraina .

Scritte che sono state anche cancellate ma che, dopo essere state oscurate, sono ricomparse a colori più vividi che mai. Una propaganda politica forse innescata dalle prossime elezioni politiche del 25 settembre o un inno filoputiniano e guerrafondaio o la totale condivisione dell'operato del capo del Cremlino in Ucraina.