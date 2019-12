Bf Sport-Certosa

(Ore 11, arbitro Lupinski di Albano Laziale)

Cantalice-Futbol Montesacro

(Ore 14:30, arbitro Spagnoli di Tivoli)

Guidonia-Passo Corese

(Ore 11, arbitro Volpe di Roma 1)

Sporting Montesacro-Amatrice

(Ore 11, arbitro Battaglia di Albano Laziale)

ALTRE GARE, XIV GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Tra le novità di mercato si apre il sipario sulla 14esima giornata di Promozione: tra le mura amiche Bf Sport e Cantalice, fuori Passo Corese e Amatrice.Davanti al pubblico del Gudini, la Bf Sport aspetta il Certosa. Assente Grifoni per lavoro, poi Ciaramelletti, Tiengo e Mattei che in settimana hanno cambiato maglia. Tra le novità solo Luca Salvi. Le parole di mister Andrea Rogai: «Loro sono una squadra che gioca molto bene e dal mio punto di vista la classifica è bugiarda. Inoltre ho sentito commenti positivi sulla loro formazione. Noi dobbiamo vincere».Al Ramacogi, i biancorossi del Cantalice ospitano il Futbol Montesacro: un punto di differenza tra le due compagini e sfida da non sottovalutare. Tante le novità, non sono più biancorossi Bengala e Cedric diretti in Germania, mentre Fusacchia è in cerca di squadra. Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola: «Partita dove non possiamo concederci distrazioni. Sappiamo perfettamente che sarà dura e per questo umiltà e impegno saranno fondamentali».I coresini sono ospiti del Guidonia degli ex: Terraccina, De la Vallè e Giovannangelo. Il Passo Corese in ottima forma cerca di continuare la striscia positiva. Tornano abili dall’infermeria Seifou e Italiano mentre Ceccarelli ancora out. Sul mercato nessuna novità. Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo una squadra molto insidiosa. Ci sono tre ex che giocano con il Guidonia e sicuramente ci terranno particolarmente a questa sfida. Noi vogliamo proseguire il nostro cammino e andremo a Guidonia per fare risultato pieno».Amatrice va in trasferta sul campo dello Sporting Montesacro, fanalino di coda del girone B. I rossoblù di mister Desideri cercano il bis di vittorie consecutive mentre il nuovo ds Fabiani e alla ricerca di colpi di mercato. Mister Marco Desideri: «Sarà una trasferta molto complicata contro una squadra che visti gli ultimi risultati è in salute. Noi da canto nostro dobbiamo andare concentrati e cercare di continuare il nostro percorso di crescita».Nomentum-VicovaroNovauto Pro Roma-Riano CalcioVis Subiaco-SettebagniZena Montecelio-S.Angelo RomanoFiano Romano-La RusticaS.Angelo Romano 29La Rustica 26Zena Montecelio 24Vis Subiaco, Nomentum, Riano e Vicovaro 23Fiano Romano 21Bf Sport 20Settebagni 19Passo Corese 17Cantalice 16Novauto Pro Roma, Futbol Montesacro 15Guidonia 13Amatrice 10Certosa 6Sporting Montesacro 4