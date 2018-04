di Silvio Ippoliti

RIETI - Sei giornate al termine del campionato di Promozione: Cantalice, Maglianese, Salto Cicolano, Spes Poggio Fidoni e Cantalupo sono pronte ad affrontare il rush finale per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali.



CANTALICE

Ha poco da chiedere alla stagione il Cantalice ormai da tempo nella zona tranquilla della classifica (42 punti) ma purtroppo lontana 10 lunghezze da quei playoff sfiorati dopo una grande rincorsa anche attraverso la strada secondaria della Coppa Italia. Nelle ultime sei giornate in biancorossi si troveranno ad affrontare due derby casalinghi: quello con la Maglianese (prima c’è il Guidonia, al rientro delle festività Pasquali) e quello della terzultima con la Spes Poggio Fidoni a cui la squadra di Simone Patacchiola arriverà dopo aver affrontato la Luiss. I reatini chiuderanno in trasferta col Perconti e con l’Ostiantica in casa nell’ultima giornata.



MAGLIANESE

Discorso simile per la Maglianese alla ricerca di un punto per raggiungere quota 40 punti che gli garantirebbe la salvezza diretta. Fine di stagione complicato per i sabini che nelle ultime 6 giornate affronteranno le prime quattro del campionato (a partire dal Vicovaro al rientro della sosta) e i due derby con Cantalice (30^ giornata) e Salto Cicolano (32^). Tra i due derby arriva al comunale la capolista Villalba. Nelle ultime due la sfida casalinga col Fiano Romano e quella in trasferta col Pro Roma.



SALTO CICOLANO

Manca un passettino al Salto Cicolano per raggiungere la salvezza. Gli equicoli sono a quota 37 punti e vorranno chiudere i conti salvezza a partire dalla difficile trasferta di domenica prossima contro il Pro Roma. Più alla portata la sfida casalinga dalla 30^ contro il Subiaco prima della sfida esterna contro il Guidonia che porta al derby del De Amicis contro la Maglianese. Alla penultima la squadra dei Senneca se la vedrà sul campo della Luiss mentre nell’ultima affronteranno la Spes Poggio Fidoni nel derby.



SPES POGGIO FIDONI

In zona playout la Spes Poggio Fidoni è alla ricerca di punti per migliorare il posizionamento in vista della post season. In tal senso saranno fondamentali le prossime due gare contro il S. Angelo Romano al Chiani e il derby in trasferta contro il Cantalupo. Calendario complicato nelle ultime quattro per i ragazzi di Pompili che affronteranno il Vicovaro alla quartultima, il derby in trasferta col Cantalice, la capolista Villalba (in casa) e per chiudere il Salto Cicolano in trasferta.



CANTALUPO

Praticamente è missione impossibile per il Cantalupo a cui serv l’impresa per la conquista dei playout distanti 10 punti. La squadra di Cataldi vuole chiudere al meglio la stagione alla luce anche delle buone prestazioni negli ultimi turni. Al rientro della sosta saranno ospiti della Luiss, poi sarà la volta del derby casalingo con la Spes Poggio Fidoni. Nelle ultime quattro la squadra di Cataldi affronterà Perconti, Ostiantica, Castelnuovese e Licenza.



CLASSIFICA

Villalba 59

Pro Roma 57

Fiano Romano, Vicovaro 52

Vigor Perconti 51

S. Angelo Romano 45

Vis Subiaco 44

Cantalice 42

Maglianese 39

Salto Cicolano 37

Guidonia 35

Morandi 33

Luiss 31

Licenza 30

Ostiantica 29

Spes Poggio Fidoni 24

Castelnuovese 17

Cantalupo 14

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



