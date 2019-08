Ultimo aggiornamento: 09:23

RIETI - Il Passo Corese si prepara per un fine settimana all’insegna di test di spessore con lo scopo di cancellare la sconfitta a Monterotondo (7-0). Oggi pomeriggio, 23 agosto, alle 19, a Capena, è ospite la Pol. De Rossi. In prova nelle fila dei sabini il difensore ex Borgo Quinzio Seifu.«Le partite estive lasciano il tempo che trovano. Non sono importanti sotto il punto di vista del risultato ma l’obiettivo primario è iniziare a conoscersi e a mettere in pratica buoni spunti di gioco. Molto influiscono i carichi di lavoro svolti nei giorni precedenti».«No, siamo ancora incompleti. Cerchiamo di terminare il mercato con uno o due giocatori importanti per completarla, inoltre c’è ancora qualcuno che è in ferie. Ma l’importante ora è mettere minuti nelle gambe e far amalgamare il gruppo. Molti sono nuovi, altri molto giovani e devono conoscersi».«Disputeremo un triangolare al campo Pierangeli di Monterotondo Scalo (ore 10) col Real Monterotondo Scalo e Santa Maria delle Mole, due ottime squadre. La prima terza in Eccellenza nella scorsa stagione e l’altra ha svolto un buon campionato di Promozione nel girone C».