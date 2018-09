© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni in piena crisi viene sconfitta per 3 a 0 sul campo del Football Riano e inizia ad esserci pessimismo e malumore. Il match vede i padroni di casa portarsi in vantaggio dopo pochi minuti per poi siglare i restanti gol prima del 30esimo della prima frazione di gioco. I gialloverdi subiscono sempre nei minuti iniziali. Come poi succede non ci sono le forze e la mentalità giuste per recuperare.«Subiamo sempre nei minuti iniziali per poi essere costretti a rincorrere e fuori casa è molto più difficile - afferma il ds Massimo Lattanzi - manca esperienza che ci permette di approcciare meglio e gestire le partite. Purtroppo dopo un inizio cosi non bisogna abbattersi. Mercoledì abbiamo la Coppa, speriamo di far vedere qualcosa in più».La Spes Poggio Fidoni resta a due punti dopo cinque giornate. Mercoledì i ragazzi di mister Donati affronteranno il Cantalice al Ramacogi per il turno di Coppa Italia (ore 15:30) per poi presentarsi al Chiani domenica 7 ottobre contro Giardinetti.