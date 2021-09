Un rigore sbagliato e un palo puniscono un buon Cantalice, ko 2-1 al debutto. Patacchiola: «Sconfitta ingiusta»

Domenica 19 Settembre 2021, 14:22

RIETI - L’esordio del Cantalice nel campionato di Eccellenza rimane amaro ma è un buon punto di partenza per il prosieguo della stagione: sul campo della Pro Calcio Tor Sapienza termina 2-1 in favore dei padroni di casa. Un rigore sbagliato e un palo tolgono punti al biancorossi. Mister Patacchiola è comunque soddisfatto.

La gara

Nel primo giorno di scuola in un torneo del tutto nuovo per il Cantalice sono assenti pedine importanti come Rossi, Mostarda e il bomber Camilli.

Pronti via e al 3’ del primo tempo è rigore per il Cantalice: sul dischetto si presenta il capitano Alessandro Beccarini che sbaglia il tiro dagli undici metri. Gol mangiato, gol subito e dopo 10’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: al 13’ sugli sviluppi di un corner Santori per i romani trova il gol dell’1-0. Il Cantalice accusa il colpo e al 19’ arriva il raddoppio: Torracchio su un calcio piazzato mette dentro il gol che vale il 2-0. A questo punto c'è subito la reazione degli ospiti: al 20’, dopo una conclusione di Beccarini, arriva sul pallone Paolo de Dominicis che realizza 2-1 e fa rialzare la testa ai biancorossi. Le marcature dei biancorossi nel massimo campionato regionale si aprono proprio col 2003 ex Fermana.

Nella ripresa rimane un parziale equilibrio durante il quale però è il Cantalice che ha il pallino del gioco. Nei minuti finali arriva anche un palo sempre di De Dominicis.

Le dichiarazioni

«Sconfitta immeritata, se c’era una squadra che non doveva perdere eravamo noi – dichiara mister Simone Patacchiola – Due gol su palle inattive e nessuna preoccupazione su azione. Anche questo fa parte del gioco e dobbiamo migliorare su questo aspetto. Incassiamo la sconfitta a testa alta. Da domani pensiamo alla prossima gara contro la Tivoli, sarà una bella partita, sono una grande squadra».