Prima: Città di Rieti e Fiamignano col morale alto, Casperia poco cinico, Ginestra ci crede ancora. I commenti

RIETI -Termina un'altra giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con un derby straripante e big match che hanno dato spettacolo in questa ventiquattresima giornata nonché nona di ritorno.

Risultati, marcatori e commenti (XXIV giornata):

Città di Rieti-Ginestra 9-0: Grosso, Autogoal, Lurenti, Pasqualini, Cioffi, Pasqualini, Cioffi, De Dominicis, Cioffi (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti 1936): «Partita mai in discussione, giocata molto bene, siamo stati bravi a sbloccarla subito e a continuare in quel modo. Credo che oggi ci sia poco da dire se non fare i complimenti ai ragazzi che sono stati sempre molto concentrati. Adesso con serenità e tranquillità come abbiamo sempre fatto dal mio arrivo prepareremo la partita con il Monterotondo al meglio».

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Il risultato parla chiaro, forse avevano vinto la partita già prima di giocarla per moltissimi motivi e in effetti dopo sei minuti eravamo già sotto di due. Onore a questa squadra, a chi l'ha creata e al mister che ha dimostrato di essere uno veramente forte. Credo, come è anche opinione di molti, che possano già così essere pronti per una categoria superiore di alta classifica. Ai miei va il mio conforto e il mio massimo sostegno come se fosse il primo giorno. Questa sconfitta non cambia niente a livello di classifica, siamo ancora in corsa e dobbiamo continuare ad avere motivazioni giuste per lottare fino alla fine».

Fiamignano Valle del Salto-Castrum Monterotondo 3-0: Anselmi M. Ranieri A. Crazzo (F)

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Ottima partita, grande approccio alla gara, siamo statti fin da subito pericolosi difatti alla seconda opportunità abbiamo fatto il primo goal con Anselmi che è stato bravo ad accentrarsi e a mettere il pallone sul secondo palo. Abbiamo fatto un primo tempo davvero di altissimo livello, limitando anche l’avversario e senza concedere nulla. Dopo due/tre ripartenze abbiamo fatto anche il secondo goal in uscita, realizzando una bellissima azione, forse la più bella di tutta la partita conclusasi con la rete di Ranieri. Secondo tempo in cui continuiamo con la stessa determinazione e concentrazione, difatti poco dopo arriva il terzo goal con una bella giocata tra Creazzo, De Santis e Anselmi. Un plauso ai miei ragazzi per l’approccio alla gara e la determinazione, sono contentissimo della loro prestazione, l’arbitraggio è stato ottimo e siamo riusciti a chiudere bene la gara anche con gli under entrati a gara in corso che hanno continuato a creare problemi alla squadra avversaria, stimo realizzando un ottimo progetto per i giovani che sono veramente ragazzi di livello».

Football Jus-Accademia Calcio Sabina 2-2: Gerini, Piras (A)

Simone Scaricamazza (tecnico Accademia Calcio Sabina): «Da parte nostra è stata un gran bella partita , abbiamo un po' sofferto il loro palleggio in mezzo al campo nei primi 20 minuti ma poi siamo usciti fuori con la freschezza e la voglia di non mollare mai dei nostri giovani spinti dai vecchietti , una volta ripresa la partita sul punteggio di 2 a 2 ( Gerini e Piras ) ad inizio secondo tempo , poi abbiamo avuto 3 palle gol importanti per andarla a vincere e dispiace . Comunque sia devo fare ancora una volta i complimenti ai ragazzi e chi non ha fatto nemmeno un minuto per la disponibilità e l'attaccamento all Accademia Calcio Sabina»

Casperia-III Municipio Calcio 0-0

Massimo Petrocchi (ds Casperia): «Partita di vitale importanza per avvicinarci al nostro obiettivo, match che comincia con un nostro assedio con tre palle goal nitide sventate dai nostri avversari, difatti già da lì si capiva che sarebbe stata una partita ricca di azioni ma sfortunati nelle conclusioni. Con il passare dei minuti abbiamo ripreso forze e abbiamo ricominciato ad attaccare, ma per tutta la prima metà di gioco non siamo riusciti a trovare il vantaggio. Secondo tempo a specchio del primo in cui noi cerchiamo di trovare la rete che sarebbe valsa i tre punti, ma come a volte accade la palla oggi non voleva entrare. Abbiamo creato e non poco ma oggi è andata così, prendiamo anche un palo all’ottantacinquesimo. Squadra avversaria ben schierata anche se rinunciataria, anche grazie ai nostri attacchi che però non si sono mai concretizzati».

Accademia Sporting Roma-Poggio San Lorenzo 2-2: Attili,Ippoliti (P)

Castelnuovese Calcio-Monterotondo 1935 1-3

Soratte-Brictense 2-2

Riposa Alba Sant’Elia

Classifica

Monterotondo 1935 59

Città di Rieti 1936 58

Fiamignano Valle del Salto, Soratte 44

Football Jus, Castrum Monterotondo 34

Casperia 31

Accademia Calcio Sabina 30

Accademia Sporting Roma 28

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 23

Castelnuovese calcio 20

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8