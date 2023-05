Prima: spicca il derby Città di Rieti-Poggio San Lorenzo, c'è anche Fiamignano-Alba. Gare e arbitri

RIETI - Torna il weekend e con esso la ventottesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match previsti in questa domenica che sarà caratterizzata da due bellissimi derby e match che per alcuni varranno probabilmente una stagione.

Spicca il derby tra Città Di Rieti e Poggio San Lorenzo, previsto per domenica mattina alle 11:00, match che si prospetta davvero bello con i padroni di casa chiamati a vincere per sperare ancora nel sogno promozione e aspettare un inciampo del Monterotondo 1935, ospiti con ormai poco da chiedere al campionato ma con la voglia di onorare la stagione fino alla fine e tornare a casa con punti, gara tutta da vivere.

Spicca anche l'altro derby di giornata tra Fiamignano valle del salto e Alba Sant'Elia, previsto anch'esso in mattinata. Match che si prospetta davvero interessante con i padroni di casa chiamati a vincere per dimenticare le ultime due uscite, ospiti con l'obbligo di vincere per tentare il sorpasso su Brictense per giocare l'eventuale playout in casa, match che saprà regalare emozioni agli appassionati del calcio dilettantistico.

Match interno per il Ginestra, impegnato al comunale di Monteleone Sabino ospiterà il Castrum Monterotondo, gara a dir poco fondamentale per i padroni di casa che con una vittoria potrebbero provare a riaprire la classifica per la retrocessione, situazione delicata però quella del team allenato da Mister Leoni che con un pareggio sarebbe matematicamente retrocesso in seconda categoria, match da seguire.

Giocherà fuori casa invece l'Accademia calcio Sabina impegnata in terra capitolina ospite del Castelnuovese calcio. Match molto importante per i sabini che Imbattuti da sei giornate vogliono chiudere il campionato al top e tentare di arrivare fra le prime 5 della classifica, poco da chiedere invece per il Castelnuovese calcio attualmente al dodicesimo posto in classifica con 25 punti.

Gara molto importante anche per il Casperia che in mattinata sarà ospite in terra capitolina dell'Accademia Sporting Roma, Gara che si prevede dura per i sabini che ha solo un punto di distanza dai padroni di casa vogliono trovare la vittoria per riavvicinarsi ai cugini dell'Accademia e tentare il sorpasso nel finale di stagione, gara tutta da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo i match tutti “romani” con il Monterotondo 1935 che ospiterà Brictense e il Soratte che ospiterà il III Municipio Calcio.

Programma gare (XXVIII giornata):

Città Di Rieti-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Nello Francesco Farina di Ostia Lido)

Fiamignano Valle Del Salto-Alba Sant’Elia ore 11:00 (arbitro Maurizio Rossi di Roma 2)

Ginestra-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Francesco Calderone di Roma 2)

Castelnuovese Calcio-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Michele Orazi di Albano Laziale)

Accademia Sporting Roma-Casperia ore 11:00 (arbitro Andrea Pietrosanti di Ciampino)

Monterotondo 1935-Brictense ore 11:00 (arbitro Davide Guarracino di Roma 2)

Soratte-III Municipio Calcio ore 11:00 (arbitro Francesco De Lucia di Civitavecchia)

Riposa Football Jus.

Classifica

Monterotondo 1935 65

Città Di Rieti 1936 64

Soratte 47

Fiamignano Valle Del Salto 45

Football Jus 42

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 37

Casperia 32

Accademia Sporting Roma 31

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Brictense, Alba Sant’Elia 18

Ginestra 9