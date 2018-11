L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Ha lavorato, dal 2004 al 2012, come assistente tecnico in diversi settori del Comune di Rieti con il quale aveva sottoscritto plurimi contratti di stage, prestazione d’opera e di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), per poi rivolgersi con un ricorso al tribunale civile quando, alla scadenza dell’ultimo incarico, gli era stata comunicata la cessazione di ogni rapporto.Nel 2015, al termine di una lunga istruttoria dove decisive si erano rivelate le testimonianze dei colleghi, il giudice del lavoro aveva accertato che tra la lavoratrice e l’amministrazione era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, aveva condannato l’ente a corrispondere alla ricorrente quasi 43 mila euro (oltre agli interessi) per le differenze retributive maturate tra un contratto e un altro.In secondo grado la somma che deve essere ricnosciuta alla precaria è salita ancora.