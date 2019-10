RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La capolista che non t'aspetti. E la vice pure. La nona giornata incorona il Potenza che con il minimo sindacale (1-0) liquida la pratica Teramo e si issa al comando di un girone sempre più avvincente. Alle sue spalle ecco il Monopoli delle meraviglie, che ringrazia Jefferson (e Granata per "l'assist") batte il Rieti e si porta a -1 dalla vetta alla vigilia della sfida con la Reggina. I granata, nell'anticipo del sabato si sono presi il derby calabrese contro il Catanzaro (1-0) in un Granillo tornato ai fasti della serie A. E le big? Bene il Bari che manda in orbita il San Nicola col 2-0 alla Ternana, bene anche il Catania (1-0) che riprende quota e ridà spirito a Camplone, mentre è crisi profonda per l'Avellino che perde il derby campano contro la Paganese (3-1) e mette in discussione Ignoffo. C'è Capuano in rampa di lancio, pronto a prendersi quella "piazza importante" tanto attesa, dopo aver detto nuovamente di no al Rieti. In fondo, il Rende perde ancora (1-0) con la Cavese e resta ultimo in compagnia del Rieti, la Sicula Leonzio prossimo avversario degli amarantoceleste escono indenni dalla trasferta di Caserta (1-1), mentre la Viterbese rigrazia l'ex Frosinone, Errico, e contro il Bisceglie ottengono tre punti fondamentali in chiave-playoff. Goleada della Virtus Francavilla sulla Vibonese (6-2).Reggina-Catanzaro 1-0Rende-Cavese 0-1Virtus Francavilla-Vibonese 6-2Bari-Ternana 2-0Casertana-Sicula Leonzio 1-1Paganese-Avellino 3-1Rieti-Monopoli 0-1Viterbese-Bisceglie 1-0Potenza 20Monopoli, Reggina e Ternana 19Bari 17Catanzaro 16Paganese e Catania 15Viterbese 14Casertana 13Virtus Francavilla 12Vibonese e Cavese 11Avellino 10Teramo, Picerno e Bisceglie 9Sicula Leonzio 6Rieti e Rende 2