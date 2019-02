L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Bollette a singhiozzo e corrispondenza ordinaria mai consegnata. Da mesi i cittadini di Rieti lamentano problemi con la posta e ora sono decisi a prendere seri provvedimenti. L’ultimo caso segnalato è quello di via Tancredi, in centro storico, dove in un condominio di 15 persone le cassette della posta restano regolarmente vuote. Da settembre nessuno riceve più bollette, lettere o avvisi e la professoressa Ines Millesimi a gennaio ha preso carta e penna per segnalare il disservizio a Poste.E’ andata anche al centro di smistamento di via Tancia e si è sentita rispondere dagli addetti che la responsabilità era del nuovo sistema. Graziella Angeletti di Poste Italiane ha aggiunto: il recapito ha subito una drastica riorganizzazione dal luglio 2018 «e per quanta buona volontà ci mettono i portalettere sono ancora in fase di rodaggio, le zone sono state accorpate e modificate. Il tutto aggravato dal fatto che molti portalettere sono andati in pensione e abbiamo ragazzi trimestrali che non essendo pratici e non di ruolo, fanno fatica a svolgere in modo fluido il lavoro».