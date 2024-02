Domenica 11 Febbraio 2024, 07:00

Una passeggiata notturna in compagnia. Di quelle però che fanno preoccupare. Perché una cosa è imbattersi in un cinghiale o due che attraversano una strada o percorrono il sentiero di un’area verde, decisamente un altro trovarne nove a spasso per un’area verde. Con la sensazione che l’occupare quello spazio sia ormai un qualcosa di normale.

Cronache dal parco Chico Mendez. Racconti di residenti che si trovano sempre più a che fare con la questione cinghiali. Una questione che di fatto ha smesso di rappresentare un’emergenza sotto il profilo proprio degli avvistamenti, dal momento che i primi sono di almeno sei anni fa, ma che lo è in tutto e per tutto se si considera il fatto che negli anni e soprattutto negli ultimi mesi la situazione sembra peggiorare.

Al punto che, come in questo fine settimana, qualche residente è arrivato a contarne nove. Cinque adulti e quattro piccoli a spasso notturno nel parco, evidentemente alla ricerca di cibo. «Praticamente un’invasione, e se un numero del genere di esemplari rappresenta un qualcosa di non proprio quotidiano, è vero al tempo stesso che la presenza dei cinghiali in quest’area verde è ormai qualcosa di assodato» racconta un uomo la cui casa si “affaccia” proprio sul parco.

Negli ultimi mesi, la zona del Chico Mendez ha avuto un incremento della presenza di cinghiali dovuto probabilmente anche ai lavori di pulitura della pioppeta proprio davanti allo stadio Curi, con i cinghiali che si sono spostati alla ricerca di nuovi spazi per cercare cibo. Di certo c’è che nella zona, da Pian di Massiano a Centova, la loro presenza è ormai radicata da tempo.

Secondo alcuni esperti, oltre alla ricerca di cibo, si sarebbero stanziati nella zona anche per sfuggire ai lupi che si trovano nella zona di Montemalbe e che in diverse occasioni sarebbero stati notati spingersi sempre più a valle alla ricerca a loro volta di cibo.

Secondo alcune stime, in questa parte di città e considerando il tratto anche fino a Prepo si parla di circa una ventina di esemplari complessivamente. Di certo quello descritto e fotografato nelle ultime ore al Chico Mendez rappresenta probabilmente il gruppo numericamente più importante fin qui segnalato.