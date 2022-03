Passo Corese, polo della logistica: emergono reperti di epoca romana durante i lavori

RIETI - Reperti archeologici di epoca romana rinvenuti in più punti dell’area del polo della logistica di Passo Corese, nei lotti attualmente interessati dalle opere. La scoperta più recente riguarda la zona che si affaccia lungo via dei Cavalli nei pressi dell’incrocio con la strada regionale Ternana.

Si tratterebbe di ritrovamenti relativi a un’antica area di produzione di età romana, ma gli archeologi della “Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti” sono al lavoro in questi giorni e gli scavi dureranno ancora per mesi, interessando anche altre parti del polo della logistica.