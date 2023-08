Poggio San Lorenzo, cinquina di acquisti: Alessandrini, Palluzzi, Alesse, Fosso e Valentini

RIETI - Il Poggio San Lorenzo del nuovo corso tragato Stefano Lotto, inizia a prendere forma e in una giornata mette a segno una bella cinquina di accordi, tutti provenienti dall'esperienza vincente con la maglia della Nuova Rieti Calcio.



Con Lotto in panchina, ecco l'estro di Luca Alessandrini in attacco, l'esperienza di Igino Palluzzi e Riccardo Alesse in difesa, la velocità di Alessio Fosso sulla fascia e le geometrie di Gianmarco Valentini a centrocampo.



Il mercato del Poggio San Lorenzo però, non è ancora concluso e nei prossimi giorni sono attesi altri colpi per creare un gruppo in grado di disputare una Prima categoria di assoluto livello.