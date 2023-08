Venerdì 11 Agosto 2023, 22:26

Dal mercato bloccato, alla settimana degli arrivi a raffica. La Ternana, in meno di sette giorni, ha corso con le operazioni in entrata e da una settimana all'altra è diventata praticamente un'altra squadra. Anche i tifosi sono passati dalla perplessità alla fiducia. Il mercato va avanti, altri arriveranno e altri ancora partiranno. Intanto, però, il direttore sportivo Stefano Capozucca ha al momento pareggiato una sorta di regola dell'8. Il numero che si ripete proprio nel computo delle operazioni portate a termine e annunciate alla data dell'11 agosto. 8 nuovi arrivi (potrebbero essere 9 se si aggiungesse lo spagnolo Txus Alba), 8 cessioni, 8 uscite per fine contratto o fine prestito. Con un altro risultato, cioè l'abbassamento del monte ingaggi e dei conseguenti costi. Il passaggio da Unicusano a Pharmaguida ha contribuito a congelare le operazioni in luglio. Per lo meno in entrata, visto che quelle in uscita si susseguivano. Ora c'è stata un'accelerazione. Dal primo arrivo annunciato che è stato quello del portiere Gabriel Brazão fino a quello dell'arrivo dell'attaccante Antonio Raimondo, sono passati 6 giorni. Domenica 13 agosto si gioca, con l'esordio ufficiale in Coppa Italia con la Salernitana (ore 17,30 allo stadio Arechi in gara secca e a eliminazione diretta) e Lucarelli può almeno disporre di un numero sufficiente di calciatori. Anche se, naturalmente, su 8 nuovi arrivati ce ne sono 7 che sono qui da pochi giorni e uno (Valerio Mantovani) che invece c'era anche la passata stagione e conosce già bene i suoi compagni di reparto della difesa. Nei giorni della pioggia di meteore, in rossoverde abbiamo visto una pioggia di nuovi arrivi. Dopo un mese di luglio senza arrivi ma con solamente cessioni (Matija Boben al Cluj, Anthony Partipilo al Parma, Francesco Di Tacchio e Luca Ghiringhelli al Sudtirol, Antonio Palumbo al Modena e Bruno Martella alla Feralpisalò), il 4 agosto l'arrivo di Brazão ha rotto il ghiaccio. Dalla Fiorentina sono poi arrivati in prestito Costantino Favasuli e Lorenzo Lucchesi. All'inizio di questa settimana il doppio colpo con gli svincolati Jakub Labojko e Tiago Casasola, mentre il ritorno di Mantovani, al momento unico acquisto a titolo definitivo da altra società, non si può definire (sebbene lo sia tecnicamente) un vero e proprio nuovo arrivo. Infine, gli altri due prestiti, uno ancora dalla Fiorentina per Filippo Distefano e uno dal Bologna per Antonio Raimondo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche il giovane mediano Txus Alba (Jesus Alba Ramos) dal Barcellona. Tornando alle partenze, dopo quella di Alfredo Donnarumma in prestito al Catanzaro, ora è ufficiale anche la cessione di Stefano Pettinari alla Reggiana, con trasferimento in amaranto a titolo definitivo e con un ingaggio alto in meno da sobbarcarsi. Le ultime ore hanno portato una tregua sul fronte degli arrivi. Ma c'è ancora fuoco sotto la cenere. In uscita, invece potrebbero esserci almeno altre tre cessioni. Più le incognite legate agli esterni difensivi Niccolò Corrado e Salim Diakite. Di fatto, i due uomini mercato di questa estate rossoverde. Il primo piace al Sassuolo e c'è una trattativa a tre tra Ternana, Inter e società neroverde. Per il secondo, lo Spezia è ancora interessato ma ha cambiato strategia. Ora aspetta gli ultimi giorni, sperando che via della Bardesca abbassi il prezzo.