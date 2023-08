Martedì 8 Agosto 2023, 00:05

Dopo tre prestiti arrivati la settimana scorsa, ecco tre acquisti veri e propri. I primi nuovi calciatori di proprietà della gestione di Nicola Guida. Il mercato della Ternana è sbocciato di colpo e porta a mister Cristiano Lucarelli i primi rinforzi. E non saranno gli ultimi. Un tris di colpi, infatti, è in arrivo. Jakub Labojko, Tiago Matias Casasola e Valerio Mantovani sono pronti a vestire la maglia rossoverde. Nel caso di Mantovani, a reindossarla, visto che il difensore era stato alla Ternana la scorsa stagione in prestito dalla Salernitana, Ora, invece, arriva a titolo definitivo. Per lui è pronto un contratto triennale. Così come un triennale è stato firmato dal centrocampista polacco Jakub Labojko. Cosa confermata dalla società, nel comunicato con il quale ha annunciato l'ingaggio dell'ex Brescia. Per Casasola, ieri, giornata di visite e anche per lui si prospetta l'inizio della nuova e biennale avventura in rossoverde. Nel suo caso, resta in Umbria ma cambia sponda, visto che un anno fa l'esterno destro argentino era al Perugia. Questi tre, oggi pomeriggio, dovrebbero essere tutti a Narni Scalo, al San Paolo, alla ripresa degli allenamenti dopo il ritiro di Cascia. Il campo in erba di via Tuderte, infatti, è stato scelto come la sede degli allenamenti settimanali. Per tre in più che ci sono, qualcuno che potrebbe invece mancare. Su tutti, Alfredo Donnarumma, alla stretta finale per una cessione al Catanzaro. Possibile prestito con obbligo di riscatto. Tornando al mercato in entrata della Ternana, ci sono ancora diverse caselle da riempire, così come potrebbero esserci altre 7 o 8 partenze. In difesa potrebbe arrivare ancora un altro calciatore. Si parlava nei giorni scorsi di Edoardo Goldaniga del Cagliari, ma la pista è al momento congelata. Sulla fascia destra, dopo Casasola potrebbe arrivare anche un altro esterno. Ternananews fa il nome di Brian Bayeye, classe 2000, del Torino. Classe 2000, dunque Under, anche un altro possibile obiettivo, stavolta per la mediana. E' Nunzio Lella, del Cagliari. Per l'attacco, invece, restano vicinissimi i prestiti di Filippo Di Stefano della Fiorentina e Antonio Raimondo del Bologna. Meno semplice del previsto, invece, il ritorno di Andrea Favilli. Mentre la squadra riprende il lavoro, è partita la campagna abbonamenti. Prime file ai botteghini dello stadio. Fino al 18 agosto, si acquista lì e online sul sito della VivaTicket. Per i tifosi, però, primi mugugni, arrivati da un parere dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive su Ternana-Sampdoria, il quale suggerisce che in sede di Gruppo operativo di sicurezza venga concessa la trasferta ai residenti in Liguria solo con fidelity card e nel settore ospiti. Per di più, con intensificazione dei controlli e del servizio steward. Suona alquanto stano, considerando che le due tifoserie sono gemellate.