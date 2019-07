L' UNDER 19 DEL POGGIO NATIVO

RIETI - Guidato dall'allenatore Alexandro Zossolo, il Poggio Nativo ha chiuso il campionato Under 19 provinciale al sesto posto con 29 punti, riuscendo anche a prender parte al Trofeo Ciccaglioni. Proprio con il tecnico abbiamo parlato non solo della stagione trascorsa, ma anche dei progetti per il futuro.«Ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di grande spessore. Ciascun giocatore ha dimostrato serietà e voglia costante di migliorarsi, non arrendendosi alla prima difficoltà. Pertanto, sono soddisfatto della stagione dei ragazzi, che ringrazio e abbraccio».«Per quanto riguarda il settore giovanile, nel comune di Poggio Nativo, rimarrà solo la società Casali del presidente Domenico Penta. In merito al mio futuro, ho recentemente accettato l'incarico di allenare la juniores del Ginestra, società importante che ha deciso di investire anche sul settore giovanile».«Il prossimo campionato potrebbe essere piuttosto interessante. Oltre al Ginestra, si prevedono altre squadre nuove e questo fa sicuramente ben sperare. Il mio obiettivo sarà migliorare il sesto posto ottenuto in quest'ultima stagione con ragazzi indimenticabili. Spero che anche a Ginestra si possa ricreare il forte legame di stima e fiducia che ho riscontrato a Poggio Nativo. Sarebbe bello e darebbe una spinta in più per lavorare con il massimo impegno».: Ivan Guidi: Nicola Gherardi, Emanuele Fioroni, Nicolas Curto, Salvatore Rei, Francesco Dashi, Michael Ferrante, Andreas Wilson: Francesco Massimi, Matteo Follaro, Damiano Checchetelli, Alessio Di Vetta, Cristian Levantini, Pierpaolo Sournoza, Matteo D'Artibale: Marco Borghese, Andrea Fiorentini, Matteo Diamilla, Pasquale Ferrillo: Mirko Ferrante, Arturo Rei