Fc Rieti, Francesco Mazzarani alla guida della Juniores Nazionale: accordo a un passo

Giovedì 19 Agosto 2021, 17:32

RIETI - Manca ancora l'ufficialità, ma a meno di clamorosi colpi di scena, la nuova Juniores Nazionale del Rieti sarà allenata dall'ex difensore della Cisco Roma Francesco Mazzarani. Trentaquattro anni, Mazzarani nella sua carriera da calciatore ha collezionato più di 200 presenze professionistiche con le maglie di Cisco Roma, Celano, Viterbese, Barletta, Aprilia, Matera, Lupa Roma e Arezzo, nonché le 50 presenze con Guidonia, Olympia Agnonese, Atletico Fiuggi e Ladispoli, dove ha concluso di fatto il suo percorso col calcio giocato.

Negli ultimi giorni, Mazzarani si è incontrato col direttore generale Franco Zavaglia allo stadio "Manlio Scopigno" e insieme all'ex procuratore di Francesco Totti sta mettendo a punto gli ultimi dettagli prima di definire l'accordo. Potenzialmente Francesco Mazzarani sarebbe un giocatore ancora in grado di dire la sua, anche in questo nuovo Rieti, ma al pari di Boccolini, anche lui ha scelto di interrompere la sua carriera da calciatore per vestire i panni dell'allenatore.