Damiano Dentato conquista l'oro nei 110 ostacoli ai campionati juniores al Guidobaldi

RIETI - Primo oro per la Studentesca Milardi ai campionati italiani juniores in corso al Guidobaldi. A conquistarlo è stato Damiano Dentato nei 110 ostacoli. Il reatino, che non si era qualificato per la finale con uno dei migliori tempi ed era finito in corsia esterna, ha trovato una grandissima gara: partenza perfetta e gara condotta praticamente sempre in testa, andando a taglia il traguardo in 13"82 (vento -0,6 m/s), sua miglior prestazione personale. In seconda posizione Edoardo Corti dell'ATletica Bergamo in 14"04 e terzo Oliver Mulas della Maurina Olio Carli in 14"23.