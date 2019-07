Come è stato il suo rapporto con i giocatori?

L’UNDER 19 DEL QUATTRO STRADE

Portieri:

Difensori:

Centrocampisti:

Attaccanti:

Responsabile juniores:

Dirigente:

RIETI – Nonostante il quarto posto finale ed un buon inizio di campionato, l’U19 del Quattro Strade non ha partecipato al Trofeo Ciccaglioni. La scelta è arrivata a seguito di alcune problematiche sorte solo nella seconda parte della stagione. Per capirne di più, abbiamo intervistato il tecnico dei reatini Fabio Appolloni, con il quale si è parlato anche dei giocatori e dei progetti per il futuro.«Dopo il ritiro della prima squadra dal campionato di Seconda Categoria, si sono creati dei malumori tra i miei giocatori e la società. Presto i ragazzi hanno smesso di allenarsi con costanza e i risultati positivi sono diminuiti. In una situazione del genere, non avrebbe avuto senso prendere parte alla competizione. Tuttavia, è stato un peccato perché, in condizioni normali, avremmo potuto giocarci un trofeo per il quale saremmo stati sicuramente all’altezza».«Ho avuto il piacere di allenare dei ragazzi in gamba, sempre desiderosi di migliorarsi. Insieme a loro, ho trascorso dei mesi molto intensi. Sebbene la stagione si sia conclusa negativamente, ringrazio ciascuno di loro per l’impegno dimostrato».«Per il prossimo campionato avevo ricevuto diverse proposte, ma alla fine ho deciso di non allenare alcuna squadra. Gli impegni lavorativi sono sempre più numerosi e attualmente non mi consentono di dedicare il giusto tempo al calcio e alla crescita dei giovani».Andrea Blasetti, Giacomo BeccariniAlessandro Orlando, Stefano Matteocci, Sabli Erald, Devid Flammini, Francesco Beccarini, Federico Pezzotti, Edoardo Vicentini, Simone CassarMarco Micheli, Gianmarco Aniballi, Andrea Fattori, Pierpaolo Del Sole, Manuel Di Matteo, Marco Gentile, Lorenzo CelliEdoardo Roselli, Riccardo Gallo, Gianmarco Pangrazi, Elia TagliafierroDomenico MicangeliFernando Orlando