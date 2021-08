A Mazzarani la Juniores Nazionale del Rieti: prima esperienza giovanile

Lunedì 30 Agosto 2021, 20:35

RIETI - Ora è ufficiale: Francesco Mazzarani allenerà la Juniores Nazionale del Rieti. Come ampiamente anticipato da Il Messaggero nei giorni scorsi, l'ex difensore di Viterbese e Cisco Roma rappresenterà il punto di partenza del nuovo settore giovanile amarantoceleste, che per le categoria inferiori (Allievi e Giovanissimi) dovrà fare i conti coi campionati provinciali.

La nota

"Dopo i trascorsi come vice allenatore della Prima Squadra a San Vito Lo Capo e di Equipe Lazio - si legge nella nota ufficiale diramata dal club - Mazzarani si appresta ad affrontare la prima esperienza come allenatore della Juniores. Un lungo curriculum da calciatore quello di Francesco Mazzarani, che ha vestito in Lega Pro maglie prestigiose come Atletico Roma, Benevento e Barletta. A mister Mazzarani la società porge un caloroso benvenuto e gli augura un sentito in bocca al lupo per il nuovo incarico".