Poggio Mirteto, superare l'ostacolo Vjs Velletri per festeggiare la salvezza. Pieroncini: «Daremo tutto»

RIETI – Domenica è “la partita” per il Poggio Mirteto. I mirtensi chiamano in causa il pubblico del Valletonda per sostenere i biancorossi in una gara che vale la salvezza. Alle 11 al Valletonda è ospite la Vjs Velletri.

Entrambe le formazioni sono a quota 32 punti, chi vince sarà matematicamente salvo. I mirtensi arrivano da un pareggio in casa dell’Athletic Soccer Academy mentre la Vjs Velletri da un ampio successo (11-1) con l’ormai retrocessa Tor Lupara. Il Poggio Mirteto è avanti sia per gol fatti che per gol subiti, il Valletonda dovrà essere il fattore chiave.

Le parole del direttore sportivo Alessandro Pieroncini

«Sarà l'ultimo scoglio da superare per chiudere la stagione. I punti in palio di domenica certificano di fatto la salvezza matematica, quindi sarà una partita vera. La posta in palio è alta per entrambe le squadre ma come sempre cercheremo di dare il 110% per arrivare all'obiettivo. Siamo sereni, stiamo lavorando con tranquillità, consapevoli che siamo padroni del nostro destino».