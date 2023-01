Poggio Mirteto riprende quota e chiude l'andata con un successo: Riano ko 1-2. Domenici: «Sofferto ma meritato»

RIETI - Il Poggio Mirteto chiude il girone di andata con una vittoria: Riano battuto in trasferta 1-2. Il doppio successo nelle ultime due gare porta i mirtensi nei piani alti del girone. Sorride mister Domenici dopo un periodo negativo nel mese di dicembre.

La gara

Poggio Mirteto chiude il girone di andata in trasferta. Sul campo del Riano soffre per i primi 5’ poi prende le misure e fa sua la prima frazione di gioco. Intorno al 20’ dopo una bella azione manovrata arriva il gol del vantaggio mirtense con Paoloni.

Nella ripresa l’occasione per raddoppiare: Del vecchio mette in mezzo per Calabresi che viene beffato da un rimbalzo sbagliato e a pochi centimetri dalla porta colpisce la traversa. Gol sbagliato gol subito. Su un fallo laterale sulla tre quarti il Riano pareggia. Forte della rete, i padroni di casa spingono forte, Valerio Luciani salva più volte i suoi. L’estremo difensore permette di mantenere la gara in equilibrio. Nel quarto d’ora finale entra Marcelli che poco dopo mette in rete la sua sentenza. Sempre del vecchio dalla linea di fondo appoggia a Mamarang che lascia per Marcelli che fa 1-2. Riano in dieci nei minuti di recupero per l’espulsione di Moretti.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

“Partita tirata e sofferta fino alla fine. Secondo me, nonostante tutto, abbiamo vinto meritatamente, soffrendo tutto insieme ed affidandoci poi ai talenti che abbiamo. I ragazzi, tutti, nessuno escluso, hanno dato e speso ogni energia dal primo all’ultimo minuto. A tratti, sono stati davvero commoventi! I talenti ne ho tanti, tanti veramente. Valerio Luciani, il nostro numero uno, ha fatto parate incredibili, così come Lulli, Thau, Ciaccio, Paoloni, Castillo, Morelli, giovani che oggi hanno dimostrato che il futuro del Poggio Mirteto è in ottime mani e poi Del Vecchio che al 90esimo, con un’azione incredibile, ci ha permesso di vincere. Per finire con chi ha fatto il gol decisivo, Simone Marcelli, il nostro bomber, l’uomo più mirtense che ci sia, il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero! Ci tenevamo a dare continuità rispetto a domenica scorsa, ma soprattutto ci tenevamo a fare una prestazione di livello in termini di gioco: da questo punto di vista sono davvero soddisfatto! Voglio dedicare questa vittoria al nostro Prof Claudio Quintaiè che, nei giorni scorsi, ha subito un intervento delicato: lo aspettiamo tra noi quanto prima».