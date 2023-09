Poggio Mirteto debutta al Valletonda contro la Vivace Grottaferrata. Domenici: «Ci teniamo a fare bene»

RIETI - Il Poggio Mirteto fa il suo esordio al Valletonda. Domani alle 11 i mirtensi ospitano la Vivace Grottaferrata (arbitro Di Ruccio di Viterbo).

Percorsi diversi durante la prima giornata. I sabini arrivano da una sconfitta nel derby contro il Cantalice (0-1) dove però sono usciti ampiamente soddisfatti dal secondo tempo. Mirtensi che hanno subito la rete su rigore. I romani arrivano da una vittoria di misura contro il Tor Lupara (2-1). Gara che li ha visti andare sotto 0-1 e ribaltare la gara nella ripresa grazie anche ad un calcio di rigore.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Domenici

«Veniamo da una partita strana contro il Cantalice dove, oggettivamente, meritavamo di più: il calcio però lo sappiamo è strano e soprattutto non è mai una scienza esatta! Siamo consapevoli di aver fatto bene, specie il secondo tempo, ma al tempo stesso siamo “arrabbiati” per aver raccolto 0 punti.

Domenica, la prima gara storica al Valletonda, per noi deve essere motivo di riscatto: ci teniamo per l’ambiente, per i tifosi, per la Società ma soprattutto per noi stessi! Affrontiamo una squadra che viene da una vittoria ed avrà il morale alto, un avversario dal buonissimo potenziale offensivo e che tirerà a prendere punti, almeno uno. Siamo consapevoli delle difficoltà che avremo, ma i ragazzi sono pronti e sono sicuro faranno una grande prestazione».