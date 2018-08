RIETI - E' quasi tutto reatino il gruppo italiano femminile vincitrice del titolo mondiale a squadre Junior di pentathlon moderno. In repubblica Ceca, a Kladno, c'è da dividere un podio per tre, fra le radici paterne a Cantalice di Elena Micheli e le due sabinissime Aurora Tognetti (nella foto, a sinistra) e Lea Maria Lopez (a destra), tutte appartenenti al gruppo sportivo dei Carabinieri che, nella stessa gara, dopo lo strepitoso oro iridato conquistato dalla Micheli nell'individuale femminile, acchiappano anche il titolo a squadre davanti alla Cina e all’Ungheria, regalando così all'Italia, in tre, due ori e il bronzo della staffetta mista vinto dalla coppia Micheli e Tognetti.



MICHELI D'ORO



Non paga del solo oro individuale ottenuto ai Mondiali Universitari di un mese fa a Budapest, la Micheli continua a firmare i risultati migliori per l'Italia femminile del pentathlon, vincendo anche il titolo iridato Junior in una gara che l’ha vista sempre nelle posizioni di testa. Conquistata la vetta dopo la prova di equitazione, la Micheli ha marcato le differenze nel laser run, vincendo per distacco con 1354 punti e precedendo l’iberica Laura Heredia, con la quale aveva ingaggiato un lungo duello.



L'ITALIA SUL PODIO



A livello individuale, sesto posto per Aurora Tognetti (1308 punti), 28esima Maria Lea Lopez, con 1232 punti. Tanto è bastato però, alle tre azzurre, per portare a casa anche il titolo a squadre, chiudendo a quota 3894 e tenendo alle spalle Cina e Ungheria.



IL BRONZO DELLA STAFFETTA MISTA



Nella finale della staffetta femminile, la coppia Aurora Tognetti e Elena Micheli sale sul terzo gradino del podio. Nel nuoto, le azzurre realizzano il secondo tempo in 2:04.73, conquistando 301 punti. Nella scherma, con 16 vittorie e 12 sconfitte, ottengono 218 punti e nel bonus round guadagnano un altro punto. Nell’equitazione, grazie alla miglior prestazione di tutte le squadre in gara, Tognetti e Micheli ottengono 300 punti e prendono il comando della classifica, mentre nella prova di laser-run arriva il sesto tempo totale in 12:31.70, chiudendo terze con 1.369 punti, precedute dall'argento della Cina e dall'oro del Guatemala.