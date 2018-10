LE GARE

Ultimo aggiornamento: 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La seconda tappa del Grand Prix regionale di pentathlon moderno sbarca a Rieti. Nuoto, corsa e tiro, per portare in città, domenica 14 ottobre, tre delle cinque discipline totali di uno degli sport più emergenti degli ultimi anni, protagonista a livello internazionale grazie anche ai tanti sabini ormai stabilmente parte della maglia azzurra, sfornati con costanza dal Centro di Preparazione Olimpico di Montelibretti e che - alcuni di loro - saranno in gara persino nella tappa reatina.Appoggiata dal patrocinio della federazione nazionale di pentathlon, alla seconda tappa regionale del Grand Prix hanno già prenotato la loro presenza circa 150 iscritti. Primo appuntamento di giornata alla piscina di Campoloniano dove, a partire dalle 10, nella vasca da venticinque metri si sfideranno le categorie di Cuccioli (50 metri), Mini e Pulcini (25 metri).In parallelo, sempre alle 10, il via alle gare di scena al camposcuola “Guidobaldi”: per Ragazzi, Allievi, Junior e Senior femminili e maschili, il laser-run, tiro e corsa ripetendo gli 800 metri in pista per quattro volte e alternando, ad ogni 800, i colpi del tiro sparati da una distanza di 10 metri. Qui, fra i Senior, in gara anche tanta Sabina e volti noti della nazionale azzurra, a partire da Alessandra Frezza, Francesca Tognetti, Elena Micheli, Claudia Cesarini e Auro Franceschini.A seguire, il laser- run anche per Esordienti A (tre volte i 600 metri, colpi sparati da una distanza di 7 metri) ed Esordienti B (due volte i 600 metri, colpi sparati da 7 metri), mentre per i Cuccioli, Mini e Pulcini usciti dalla vasca di Campoloniano, al Guidobaldi li attenderà la gara di corsa (200 metri per i Pulcini, 400 metri per Mini e Cuccioli).Poi, al termine delle gare la possibilità, per chiunque, di cimentarsi nelle prove promozionali del laser-run.