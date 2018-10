RIETI - La seconda tappa regionale del “Grand Prix Acqua & Sapone” regala a Rieti un assaggio del pentathlon moderno di livello.



Dopo il primo approccio con il raduno della nazionale azzurra della scorsa estate fra la piscina comunale di via Theseider, il PalaLeoni e il camposcuola “Guidobaldi”, la macchina organizzativa del pentathlon italiano ha puntato nuovamente su Rieti, testando stavolta la resa “sotto stress” con i 150 protagonisti arrivati in città per le prove del nuoto e della corsa-tiro del Grand Prix.

I RISULTATI

Nella vasca della piscina di Campoloniano, domenica mattina, hanno nuotato i più piccoli delle categorie Cuccioli (50 metri), Mini e Pulcini (25 metri) mentre al camposcuola “Guidobaldi”, nel laser-run, tiro e corsa si sono sfidati Ragazzi, Allievi, Junior e Senior femminili e maschili, ripetendo gli 800 metri in pista per quattro volte e alternando, ad ogni 800, i colpi del tiro sparati da una distanza di 10 metri. A seguire, laser- run anche per Esordienti A (tre volte i 600 metri, colpi sparati da una distanza di 7 metri) ed Esordienti B (due volte i 600 metri, colpi sparati da 7 metri); per Cuccioli, Mini e Pulcini, invece, soltanto le due prove di nuoto e corsa.

A fare l’en plein di risultati - piuttosto scontati - i tanti sabini in maglia azzurra prodotti dal Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti. In classe Senior (nella foto) è una gara di routine, dove spiccano Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Claudia Cesarini (Fiamme Azzurre) e Francesca Tognetti (Carabinieri); fra gli uomini Senior, Auro Franceschini (Carabinieri), Francesco Amadori (Athlion Roma) e Alberto Montorio (Il postiglione).

Podio Junior femminile a Elena Micheli (Carabinieri) e Dalila Sciarra (Fiamme Oro), unico Junior maschile Lorenzo Metallo (Aprilia) e la sabina Maria Lea Lopez (Carabinieri) prima fra le Allieve davanti a Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Ludovica Montecchia (Fiamme Oro); quinta, fra le Allieve, la reatina Michela Masi. Primo degli Allievi Emanuele Di Ciaula (Fiamme Oro), secondo Francesco Chumachero (SS Lazio).

Podi Ragazzi e Ragazze appannaggio delle atlete della Farapentathlon Giorgia Tranquilli e Alessia Marchetti seguite da Maria Celeste Baldassarre (SS Lazio) e, per il maschile, di Lorenzo Chiarelli (Pm Ippocampo), Giorgio Saddi (Il Postiglione) e Andrea Zordan (Nuoto Club G2).

Tra gli Esordienti A maschile, Daniele Cutini Calisti (Area 51), Matteo Bovenzi (Area 51) e Alessandro Serrecchia (Asd Ippocampo), nel femminile Sara Forti (Passo Corese), Arianna Meschini (Muse) e Serena Zonetti (Passo Corese).

Per gli Esordienti B maschile, Riccardo Rosa (Alto Lazio), Gabriele Brilli (Aprilia) e Nicolò Valentini (Asd Ippocampo), nel femminile affermazioni di Teresa Gioia (Farapentathlon), Elena Petricca (Farapentathlon) e Noemi Valzecchi (Farapentathlon).

IL FUTURO PER RIETI

«Questa gara è stata organizzata dal comitato regionale, qui a Rieti, perché storicamente è fra le province più ricche di risultati nel pentathlon moderno e ci sembrava giusto premiarla – spiega Gianfranco Cardelli, presidente regionale della Federpentathlon – Ci piacerebbe portare altre manifestazioni, in città: quello che abbiamo constatato, anche grazie al raduno della scorsa estate, è che qui gli impianti ci sono e funzionano. Vorremmo poter trasformare Rieti in un altro centro tecnico del pentathlon – prosegue Cardelli – Ad oggi, con i fondi che abbiamo a disposizione questo non è possibile, ma nel frattempo puntiamo a rendere protagonista Rieti attraverso altri appuntamenti».

Ad affiancare Cardelli, al Guidobaldi, il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, il consigliere federale Stefano Pecci (bronzo mondiale a Mosca 2004), il tecnico federale Ivan Lo Giudice e il reatino Ennio Panetti, team leader degli azzurri: «Dopo il raduno della scorsa estate, la gara di oggi è il primo segnale di un appuntamento che per Rieti può diventare annuale. Ma l’evento di pentathlon che sogniamo si svolge in piazza Vittorio Emanuele II: una tappa del campionato mondiale di laser-run, che in Italia ha pochissimi precedenti».

