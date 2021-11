Paura allo Scopigno: Marchi cade male e perde i sensi, subito rianimato e portato in ospedale

RIETI - Attimi di paura allo "Scopigno" nei minuti finali di Rieti-Poggibonsi, sul punteggio di 2-1 in favore degli amarantoceleste, Alessandro Marchi cade in terra e batte la nuca rimanendo privo di sensi. Immediati i soccorsi dei sanitari presenti a bordo campo e del medico del Rieti che prontamente lo rianima scongiurando il peggio. Per un minuto buono, sugli spalti dello stadio regna un silenzio assordante, ma quando la barella accompagna il giocatore fuori dal campo, un applauso che accomuna tifosi locali e ospiti squarcia la paura e riporta il sereno. Al de Lellis gli è stato diagnosticato un trauma cranico: passerà la notte in osservazione.