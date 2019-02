RIETI – Finisce 1-1 il recupero fra l’Amatrice e la capolista Bf Sport, che ora ha 3 punti di vantaggio sul Futbol Montesacro, mentre i padroni di casa sono a 8 punti dal primo posto e devono recuperare il match casalingo con l'Alba Sant'Elia.



IL PRIMO TEMPO

Primo tempo davvero avaro di emozioni. Squadre concentrate, vista anche la posta in gioco. La prima vera occasione è un’uscita del portiere dell'Amatrice (Miriello ha preso il posto dello squalificato Pantarotto) che al 15' ferma una pericolosa azione d'attacco. Un minuto più tardi replica Ciogli per l'Amatrice con un tiro che finisce fuori. Si arriva così al 21' quando il Bf Sport va in vantaggio grazie a un calcio piazzato di Alessandrini che diventa un cross deviato in porta da Grillo. Sempre su calcio piazzato ci prova anche l'Amatrice con Ciogli che al 34' centra lo specchio della porta ma trova la parata di Bianchetti che si fa trovare pronto. Ancora lo stesso Ciogli di testa ci riprova un minuto dopo ma la palla esce fuori. La fine del primo tempo è segnata ancora da due incursioni del BF Sport che al 45', trova però ancora l’uscita provvidenziale del portiere dell'Amatrice, Miriello, che un minuto più tardi respinge anche un tiro di Tolomei del Bf Ciogli nell’attacco amatriciano e Cann nella difesa del Bf Sport sono decisamente i protagonisti di questo primo scorcio di partita.

LA RIPRESA

Il secondo tempo l’Amatrice torna in campo e al 2’ Colangeli fa subito capire che i padroni di casa vogliono lottare per trovare il pareggio. Nessuna vera e propria azione da gol, ma un forcing che costringe il Bf Sport quasi sempre nella sua metà campo a difendere, cosa che gli riesce sempre bene, calcolando anche i pochissimi gol incassati nel campionato. Alla fine, la pressione offensiva dell’Amatrice trova uno sfogo al 20’ con il solito Colangeli che nella mischia e nella confusione in area di rigore (gli amatriciani stavano protestando per l’atterramento di Ciogli), trova il pallone e lo manda dentro regalando il pareggio ai padroni di casa. La pressione amatriciana continua ancora e al 26’ è ancora Colangeli a tu per tu contro Bianchetti che respinge il pallone. Il Bf Sport al 30’ riesce a proporsi nell’area dell’Amatrice, ma con un timido colpo di testa che finisce fuori. Quando al 38’ gli ospiti perdono per espulsione Cardini, la partita si trascina fino alla fine con un pareggio.

I COMMENTI

Romeo Bucci (Allenatore Amatrice): «Avevamo preparato la partita così: nel primo tempo abbiamo sofferto poco ma siamo stati un po’ timorosi e nel secondo siamo saliti in cattedra e potevamo anche vincerla. Questa è la strada giusta per arrivare alla fine e fare un bel campionato».

Davide Colantoni (Allenatore Bf Sport): «Siamo partiti leggermente contratti; eravamo partiti per vincerla, ma anche un pareggio qui ad Amatrice è importantissimo. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa meglio noi, ma nel secondo tempo abbiamo subito. Non perdere punti era fondamentale e abbiamo giocato con la stessa formazione di domenica, quindi un calo fisico ci poteva stare, oltre ovviamente alla bravura dell’Amatrice».



IL TABELLINO

Amatrice: Miriello, D’Aquilio, Cenfi, Pica, Vitale, Bucci (11’ st Dolce), Pietrangeli S. (7’ st Ciccalotti), Onesti, Colangeli, Ciogli, Gianfelice. A disp. Sacco, Pietrangeli T., Serjanaj, Micozzi, Bulzoni, Cesaretti. All. Bucci

Bf Sport: Bianchetti, Cardini, Grillo, Grifoni, Petrongari (35’ st Lodovici), Cann, Alessandrini, De Giorgi, Antonacci, Cavallari, Tolomei (36’ st Cresta). A disp. Troiani, Vittori, Desideri, Salustri. All. Colantoni

Arbitro: Santilli di Rieti

Reti: 21' pt Grillo (BF), 20’ st Colangeli (A)

Note: espulso Cardini; ammoniti: D’Aquilio, Gianfelice S., Ciogli, Sacco (A), De Giorgi, Alessandrini, Grifoni, Petrongari (BF); angoli: 7-4.

CLASSIFICA

Bf Sport 39

Futbol Montesacro 36

Amatrice* 31

Atletico Canneto, Fidene 24

Alba Sant’Elia* 22

Castrum Monterotondo, Ginestra 21

Poggio Nativo 20

Capradosso 18

Mideporte Colle Salario 17

Poggio Mirteto 13

Castel Giubileo 7

Grotti 2

* gara in meno

