RIETI - Tanto pollice verde e un’eccellente manualità: con Damiano Angelucci l’istituto tecnico Agrario “Luigi di Savoia” di Rieti conquista un prestigioso secondo posto alla prima edizione del Campionato italiano studenti istituti agrari d’Italia di “Potatura dell’olivo allevato a vaso policonico”.

Grande soddisfazione per il dirigente scolastico Maria Rita Pitoni, il professor Domenico Quirini, responsabile dell’ufficio tecnico scolastico e per il docente Luca Buldini che ha preparato il giovane studente della V A per questa competizione di nicchia cui hanno preso parte i migliori alunni-potatori, circa 35 studenti complessivamente, in rappresentanza di 18 istituti tecnici agrari italiani.



gara che si è svolta a Macerata presso l’istituto di istruzione superiore “Giuseppe Garibaldi” e che ha visto scendere in campo tanti giovani studenti per cimentarsi nella nuova tecnica di potatura a che permettere di abbattere i costi di utilizzazione in quanto viene effettuata da terra con aste telescopiche e per questo anche più sicura in quanto non è previsto l’uso di scale. Damiano – che ha partecipato con il compagno di classe Gianluca Agresta – classificandosi tra i primi tre studenti in Italia, ha ora staccato il biglietto per il 17esimo Campionato nazionale di potatura “Forbici d’oro”, organizzato dall’associazione Assam e in programma il prossimo 13 aprile a Corato, in provincia di Bari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una