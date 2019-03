Mense, nelle scuole di Latina arrivano i prodotti a chilometro zero dell'agrario "San Benedetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulle tavole delle mense scolastiche di Latina arrivano i prodotti caseari dell’Istituto di istruzione superiore "San Benedetto". Dopo l’annuncio della Vivenda Spa, che in associazione d'imprese con la cooperativa Solidarietà e Lavoro gestisce il servizio di ristorazione nelle scuole del Comune laziale, si concretizza il nuovo progetto dell’azienda appartenente al Gruppo La Cascina.Questa nuova iniziativa si aggiunge alle lezioni di educazione alimentare promosse da Vivenda Spa e Solidarietà sul territorio come “Mangiando s’impara” o “La lotteria dell’orto”, i piccoli alunni potranno gustare da domani i prodotti lattiero-caseari dell’istituto agrario pontino.Gli studenti del San Benedetto alternano teoria e pratica, affiancando alle lezioni dei professori la produzione di alimenti derivati dal latte. Una filiera a norma, controllata periodicamente dalla Asl e a una manciata di chilometri dalla scuola "Emma Castelnuovo" dove si cominceranno a servire formaggi silano di loro produzione, freschi e genuini. Ad assaporarli saranno oltre 500 bambini.Nelle prossime settimane saranno coinvolte le altre scuole di Latina: sulle loro tavole verranno serviti altre pietanze a seconda del menu del giorno.«Con questa nuova iniziativa La Vivenda Spa e il Gruppo La Cascina - si legge in una nota - confermano la loro grande attenzione ai temi della sana alimentazione e dei corretti stili di vita, avendo cura allo stesso tempo di promuovere realtà locali come l’istituto San Benedetto di Latina che è oggi un’eccellenza nell’Agro Pontino. Stagionalità dei prodotti, territorio e Km0, biologico, materie prime di qualità, principi del mangiar sano e consapevole sono i messaggi al centro delle politiche aziendali».