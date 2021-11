Venerdì 26 Novembre 2021, 05:02

L'INCIDENTE

Una fiammata improvvisa e i due operai che stavano lavorando su una caldaia sono stati investiti dal fuoco mentre lavoravano. Il grave incidente, per fortuna senza vittime, si è verificato ieri mattina intorno alle 11:30 in uno dei locali caldaia dell'istituto agrario San Benedetto di Latina, a Borgo Piasve, dove era in corso la manutenzione dei dispositivi.

I due operai si trovavano nelle vicinanze di una caldaia di piccole dimensioni con basamento a terra, alimentata a quanto sembra da un bombolone Gpl. Uno dei due uomini è rimasto avvolto dalle fiamme completamente nella parte superiore del corpo, restando ustionato alla schiena e al torace (la maglia che indossava ha preso fuoco e ha dovuto strapparsela di dosso) mentre l'altro è stato investito dalla fiammata in pieno volto. Entrambi gli operai sono stati soccorsi dal 118 di Latina: il più grave è stato trasportato in codice arancione in ospedale, l'altro in codice giallo. Resteranno in osservazione anche nei prossimi giorni.

«È accaduto tutto durante un controllo di routine da parte dell'azienda che gestisce l'impianto termico per conto della Provincia - spiegano il dirigente Aldo Di Trocchio e la vice, Anna Reali - La richiesta era arrivata vista la necessità di regolare gli orari di accensione e spegnimento della caldaia ed essendo l'ente di via Costa il responsabile dei locali, sono intervenuti subito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave e non sono stati problemi con gli studenti. I ragazzi, infatti, in quella parte dell'istituto, non possono andare. Attualmente la zona è stata delimitata con delle transenne, e questo non influirà con l'andamento delle lezioni perché in quella parte non ci sono né aule né laboratori».

Sul posto ieri mattina sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, che con una squadra hanno eseguito una verifica e si sono accertati che vi fossero le condizioni di sicurezza per la scuola e per il normale proseguimento delle attività. Per fortuna la fiammata non ha provocato alcun incendio all'interno dei locali. All'istituto San Benedetto ieri mattina è intervenuta anche la polizia scientifica. I vigili del fuoco dovranno capire cosa ha provocato la fiammata.

Stefania Belmonte

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA