Non c'è pace per l'Agrario, si rompe tubatura e la scuola si allaga: lezioni sospese fino a lunedì, avanti con la didattica a distanza

RIETI - Non c'è pace per l'istituto "Luigi di Savoia". Dopo 7 alunni contagiati nella sede del tecnico economico di viale Maraini e di un alunno in quella dell'Agrario al Polo Didattico di Rieti, stavolta tocca anche alla sede dell'Agrario di Cittaducale, resa inagibile da un allagamento provocato da un guasto alle conduttore idriche della struttura.

La dirigente scolastica Stefania Santarelli ha quindi deciso di sospendere le normali lezioni in presenza fino a lunedì 26 ottobre; nel frattempo, giovedì e venerdì si andrà avanti sfruttando la didattica digitale.

