Nuova Rieti Calcio, ecco la rosa: sono in 22, lunedì si comincia

RIETI - Nuova Rieti Calcio, attesa finita. Appuntamento lunedì alle 18 sul campo del Green Park La Foresta: inizia, davvero, la stagione della Nuova Rieti Calcio. Sono 22 i calciatori che si ritroveranno alle 18: consegna materiale e primi allenamenti agli ordini di un ricco e competente staff.

Il tecnico Stefano Lotto

Ci incontreremo per conoscerci e fissare gli obiettivi, iniziando il nostro cammino per questa stagione, piena di confronti e in cui siamo chiamati a fare bene, rispettando quanto ci ha chiesto la proprietà” dice Stefano Lotto, tecnico degli amarantocelesti. Con l’avvio della preparazione, sarà svelata, dunque, la rosa 2022/2023 che affronterà la stagione al via il 23 ottobre.



Le curiosità

Il capitano della squadra è Tiziano Tiraferri, ma in rosa c’è un “mix di giovani ed esperti che crediamo possano portare la Nuova Rieti Calcio in alto, per i nostri tifosi e per la città” dice il direttore sportivo, Eusebio Dionisi. Tanti i nati dopo il 2000; il più esperto del gruppo è il 41enne Andrea Muggia mentre lo scettro di più giovane se lo contendono due 2005, il difensore Gianmarco Campanelli e il centrocampista Andrea Penta. In rosa ci sono simboli del calcio reatino - e amarantoceleste - ma anche ragazzi che non vedono l’ora di diventarlo.

Il saluto di Federico Dionisi



«In bocca al lupo ai calciatori che da lunedì inizieranno la preparazione per affrontare questa stagione. Siamo consci dei vostri sacrifici, della vostra passione e dell’amore che riponete oltre che nel calcio, in questi colori e nella Nuova Rieti Calcio. Rendete la città orgogliosa di voi» è l’auspicio di Federico Dionisi, patron della Nuova Rieti Calcio.



La rosa

Portieri: Damiano Sansoni (2003), Francesco Napoleone (1992), Saverio D’Olimpio (2001)

Difensori: Tiziano Tiraferri (1997), Riccardo Alesse (1996), Iginio Palluzzi (1994), Gianmarco Campanelli (2005), Alessio Fosso (2000), Andrea Massimi (1996), Matteo Cardini (1991), Andrea Muggia (1981)

Centrocampisti: Marco De Giorgi (1984), Leonardo Fenici (1992), Riccardo Filippi (2004), Mattia Aguzzi (2003), Andrea Penta (2005), Michael Maffia (2003), Francesco D’Amelia (1986), Gianmarco Valentini (2001)

Attaccanti: Luca Ramazzotti (2003), Luca Alessandrini (1996), Cristiano Santoprete (1997)

Lo staff

Allenatore: Stefano Lotto

Vice Allenatore: Danilo Renzi

Collaboratore Tecnico: Daniele De Massimi

Preparatore Atletico: Luca Verdecchia

Preparatore dei Portieri: Carlo Celleno

Dirigente Accompagnatore: Antonello Angelucci

Direttore Sportivo: Eusebio Dionisi

Magazziniere: Carlo Franceschini

Segreteria: Rachele Scollato, Paolo Grifoni

Responsabile Rapporti con la Federazione: Marco Santarelli