Supercoppa, la Npc tenta l'impresa contro Livorno. Ponticiello: «Grande voglia di fare bene»

RIETI - L'attesa è terminata per la Npc Rieti, oggi alle 18.30 al PalaTerme di Montecatini per gli uomini di Ponticiello c'è la semifinale di Supercoppa contro la Pielle Livorno. Chi vince vola in finale, dove affronterà la vincente del confronto tra Faenza e Ruvo di Puglia. La compagine reatina è la meno quotata per la vittoria finale, ma il cammino e il gioco espresso hanno convinto tutti finora. Per la Npc è l'occasione della vita, la possibilità di riportare un trofeo nazionale ad una settimana dall'inizio del campionato non capita tutti giorni e la squadra ne è consapevole.

Il coach

Il coach Francesco Ponticiello presenta così la gara: «Affrontiamo una Pielle Livorno che ha dimostrato già nei turni precedenti di Supercoppa di essere una compagine che si prepara a svolgere un ruolo importante in stagione - analizza l’esperto coach - Si affronteranno due squadre che hanno evidenti similitudini, fisicità su tutti e due i lati del campo, intensità difensiva, contropiede e circolazione di palla.

Ma anche differenze strutturali, altrettanto evidenti. Affronteremo la semifinale con grande motivazione e voglia di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di avvicinamento al campionato».



Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Caffè Toscano Pielle Livorno: 1 Ferraro, 2 Chiarini, 4 Baggiano, 5 Rubbini, 6 Pagani, 7 Manna, 8 Dadomo, 9 Lo Biondo, 10 Diouf, 77 Campori, 99 Laganà. All. Cardani.

Arbitri: Gai di Roma e Mariotti di Cascina (Pi).