Npc a caccia del bis contro Sant'Antimo. Ponticiello: «Indispensabile moltiplicare i nostri sforzi»

RIETI - Rilanciata dalla vittoria a sorpresa sulla Libertas, la Npc alla seconda uscita consecutiva al PalaSojourner, stasera ospita Sant’Antimo (ore 21). Quinta in classifica in solitaria, la compagine campana nell’ultimo turno ha battuto Crema, stasera troverà una Npc con il morale altissimo che vuole confermarsi davanti al proprio pubblico, sperando in un passo falso di Desio ad Avellino ed agganciare i lombardi in classifica.

Il coach

Pochi giorni per preparare la partita, ma tante motivazioni anche per coach Ponticiello, originario proprio di Sant’Antimo e a lungo sulla panchina dei campani, presenta così gli avversari: «Ancora un avversario insidioso, in una settimana di enorme importanza. Sant’Antimo è in una fase estremamente positiva del suo campionato, indispensabile quindi moltiplicare i nostri sforzi. Il successo con la Libertas Livorno ci ha fornito delle risposte importanti, da cui prendere slancio e motivazione. Ci auguriamo di poter offrire al nostro fantastico pubblico un’ulteriore prestazione di rilievo, una nuova occasione di orgoglio. Vogliamo fare l’ennesimo passo in avanti nel nostro percorso di crescita».

Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiori, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 24 Perella, 33 Zucca. All.

Ponticiello.

Geko Sant’Antimo: 4 Colussa, 5 Dri, 7 Digno, 8 Gallo, 10 Menella, 11 Quarisa, 12 Kamperidis, 17 Cantone, 13 Peluso, 34 Stendardo. All. Gandini.

Arbitri: Melai e Mariotti di Pisa.

Le altre gare

Libertas – Gema

Caserta – Fiorenzuola

Cassino – Pielle

Salerno – Crema

Herons – Piombino

Piacenza – Legnano

Avellino – Desio

Brianza – Omegna

Classifica

Pielle e Herons 36

Libertas 34

Gema 28

Sant’Antimo 26

Brianza, Omegna, Avellino e Piombino 24

Legnano e Crema 22

Fiorenzuola, Piacenza e Cassino 20

Desio 18

Rieti 16

Salerno 9

Caserta 8