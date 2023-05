La Npc continua a sperare. Foto. Ruggieri: «Il cuore oltre l'ostacolo, ora vincere a Mantova»

RIETI - La Kienergia Npc è ancora in corsa per la salvezza, che passerà dal match di Mantova domenica prossima: con una vittoria reatini ai playout, altrimenti sarà retrocessione diretta.

Vitale la vittoria su Ravenna, ottenuta grazie alle ottime percentuali da 3 dei reatini. Con un Geist non al meglio, a trascinare la Npc è il solito Tucker, grandi prove anche di Tassone e Bonacini.

Convincente la gestione di coach Ruggieri, che analizza così la prova dei suoi: «Non era facile per il nervosismo e il carico di pressione, devo dire che voglio bene a questi ragazzi. Hanno messo il cuore oltre l’ostacolo, hanno grande rispetto per quello che fanno e io ho grande rispetto di loro. Ognuno che è entrato in campo ha giocato con un’energia clamorosa - analizza Ruggieri - L’obiettivo è sempre quello di vincere, Geist non era al meglio, al suo posto è toccato a Tassone, che ha fatto un gran lavoro. Ci giocheremo tutto fino alla fine, il destino è nelle nostre mani, vincendo a Mantova faremo i playout».