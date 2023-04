La Kienergia di coach Ruggieri espugna Ravenna 68-75 e torna a sperare. Decisivi Geist e Tucker

RIETI - Debutto vincente per coach Ruggieri, Rieti sbanca Ravenna 75-68 e torna a sperare nella salvezza. Primo tempo perfetto degli ospiti chiuso sul +23, con la squadra che è sembrata più sciolta e sicure di sé. Poi nella ripresa l'inerzia cambia, Ravenna, nonostante l'assenza di Vrankic, torna a crederci e passa addirittura avanti, è finale punto a punto. A trascinare la Npc alla vittoria ci pensa allora Geist con due triple pesantissime (22 punti finali), decisiva anche la prova di Tucker sotto i tabelloni con ben 16 rimbalzi catturati.

La gara

Rieti inizia bene, l’attacco reatino funziona, Geist e Bonacini danno continuità e gli ospiti vanno sul +7. Tassone entra e da 3 sigla il +10, massimo vantaggio reatino, gioco da 3 punti di Timperi, Rieti scappa via. Maglietti segna allo scadere da 3 e Rieti chiude un primo quarto perfetto avanti di 17 lunghezze, 30-13 il punteggio. Maglietti e Geist colpiscono dalla lunga distanza, pessime invece le percentuali dei ravennati, Rieti a metà della seconda frazione vola sul +21. Grande lavoro sotto canestro di Tucker e Rotondo, che segna anche il canestro del nuovo massimo vantaggio (+23), 45-23 il punteggio in favore dei reatini al termine del primo tempo.

Ravenna rientra dagli spogliatoi con un altro spirito e torna sotto di 11 lunghezze. Ruggieri riordina le idee, Rieti con Del Testa e i canestri Geist si riporta sul +18 a metà della terza frazione, 7-0 di parziale. Reazione ravennate, che come ad inizio ripresa recupera lo strappo e chiude con Giordano sulla sirena sotto di 12 lunghezze, 59-47 per Rieti il punteggio. Calo di concentrazione dei reatini, Ravenna a meno 6 e inerzia completamente ribaltata. Paci riallunga, Petrovic segna da 3 e Ravenna è sul meno 5. Anthony si carica i suoi sulle spalle e la partita è punto a punto: Ravenna sotto di 2, Ruggieri ferma il gioco. Musso segna la tripla del sorpasso, ma immediata la replica di Geist e Rieti torna avanti. Musso pareggia i conti, entrambe le formazioni esauriscono il bonus, Geist rimette le mani avanti per Rieti, Tucker stoppa Anthony, ma Geist da 3 riallunga sul +5 a 1’ dal termine. Antisportivo a Musso, Maglietti la chiude con 3 liberi. Rieti vince 75-68.

Il tabellino

OraSì Ravenna: Anthony 17 (6/12, 1/3), Musso 18 (4/7, 2/6), F. Bonacini 4 (0/3, 1/4), Bartoli 5 (1/3, 1/3), Petrovic 11 (2/2, 2/5); Oxilia 5 (2/5, 0/1), Giordano 5 (1/1, 1/3), Onojaife 3 (1/2 da 2), Allegri ne, Laghi ne, Giovannelli ne, Galletti ne. All. Lotesoriere

Kienergia Rieti: D. Bonacini 8 (4/8 da 2), Geist 22 (4/6, 4/8), Timperi 6 (2/5 da 2), Tucker 9 (3/7 da 2), Paci 9 (3/8 da 2); Maglietti 10 (0/1, 2/3), Tassone 5 (1/2, 1/3), Rotondo 4 (2/4 da 2), Del Testa 2 (1/1, 0/2), Nonkovic 0 (0/1 da 2), Naoni ne. All. Ruggieri

Arbitri: Masi (Fi), Foti (Mi), Grappasonno (Ch)

Note. Tiri da 3 Ravenna 8/25, Rieti 7/16; tiri liberi Ravenna 10/15, Rieti 14 / 19. Uscito per 5 falli D. Bonacini