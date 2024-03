Npc non inverte la rotta, Ponticiello: «Non si possono avere quei cali di intensità difensiva»

RIETI - Passo falso pesantissimo per la Npc Rieti che dopo il ko interno nello scontro diretto contro la Virtus Cassino dell’ex Andrea Auletta scivola a meno sei dalla zona che garantirebbe la salvezza diretta. Anche Cassino passa meritatamente al PalaSojourner e dunque per Da Campo e compagni i playout sono dietro l’angolo o a sette turni dal termine della stagione regolare si cambia realmente ruolo o di marcia. Ieri ancora una volta una pessima tenuta difensiva e un atteggiamento soprattutto nella ripresa che condannano una squadra che oramai negli appuntamenti più importanti dove serve dare qualcosa in più, fallisce sistematicamente.

Grande delusione anche per coach Ponticiello, fa quello che può con il poco materiale tecnico a disposizione, ha analizzato così la sconfitta contro la Virtus Cassino: «Abbiamo pagato carissimo il calo di intensità difensiva tra fine del secondo quarto e metà del terzo. Passando dal +7 al -14. La successiva reazione ci ha fatto arrivare in affanno nel finale, letale non esser stati pronti a rimbalzo sul +2 dell’ultimo minuto».