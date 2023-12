La Npc vuole riprendere la corsa contro la quotata Gema Montecatini. Ponticiello: «Abbiamo enormi motivazioni»

RIETI - Scende in campo stasera la Npc, che al PalaSojourner (ore 21) ospita la Gema Montecatini di tanti conoscenze del pubblico reatino: dall'ex Npc Savoldelli, agli ex Rsr Di Pizzo e Mastrangelo. Formazione forte e meritatamente ai piani alti quella toscana, per la Npc è l'ultima partita senza Roderick, che sarà a disposione di Ponticiello dal prossimo turno a Piacenza. In classifica si sta creando un bel solco e se la Npc vuole pensare a risalire la china già da stasera dovrà iniziare a fare punti indispensabili per non rimanere incollata al terzultimo posto.

Il coach

Il coach Francesco Ponticiello presenta così la sfida: «Con la Gema Montecatini si conclude l’intensa fase di torneo che è iniziata con l’importante blitz di Legnano. La forza dell’avversario e la necessità di fare un altro piccolo passo in avanti in classifica rappresentano delle enormi motivazioni per dimostrare, a noi stessi e al pubblico che ci segue, come siamo in un percorso di crescita. Ognuno dei componenti del team è intenzionato a concludere al meglio questi intensissimi dieci giorni di impegni agonistici ravvicinati».

Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 24 Cusenza.

All. Ponticiello.

Gema Montecatini: 1 Mazzantini, 6 Angelucci, 7 Kursonov, 9 Savoldelli, 10 Pirani, 11 Mastrangelo, 12 Corgnati, 12 Dell'anna, 17 Passoni, 28 Di Pizzo. All. Del Re.

Arbitri: Scarfò (Rc) e Gallo (Pd).

Le altre gare

Caserta - Legnano 66-91

Desio - Sant'Antimo 78-69

Pielle - Crema 74-59

Piacenza - Omegna 94-85

Avellino - Brianza 61-62

Fiorenzuola - Salerno 94-65

Herons - Libertas 82-71

Cassino - Piombino 98-78

Classifica

Herons 22

Libertas e Pielle 20

Gema* 18

Brianza, Omegna, Piombino e Crema 16

Legnano, Piacenza e Cassino 14

Avellino, Fiorenzuola, Desio e Sant'Antimo 12

Salerno 6

Rieti* 5

Caserta 2

*una partita in meno