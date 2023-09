Npc, continua la crescita. Ponticiello: «Ora curiamo i dettagli». La Supercoppa va a Livorno

RIETI - Alle Final Four di Montecatini Terme, la Supercoppa per la Npc Rieti va subito in archivio con la sconfitta in semifinale contro la Pielle Livorno, che poi ha vinto il trofeo battendo Ruvo di Puglia 88-78. Ma ad una settimana dal debutto in campionato, proprio contro la Pielle a Rieti, il bicchiere è mezzo pieno per la Npc. C'è orgoglio e fiducia per il futuro, contro la Pielle Ponticiello ha ritrovato un super Cassar da 28 punti e 7 rimbalzi, bene anche Markovic.

L'analisi del coach

Il coach campano ha analizzato così la prova dei suoi: «Quando si esce da una manifestazione come la Supercoppa c’è sicuramente del rammarico, ma anche dell’orgoglio. Abbiamo la consapevolezza di aver fatto contro Livorno tante buone cose - analizza coach qualcosa in Ponticiello - Abbiamo mostrato tanta, debordante, energia; la capacità di ricercare e centrare differenti obiettivi tattici, durante tutto il corso del match.

Siamo peraltro mancati in alcuni dettagli: fatto le cose giuste, ma ad un livello d’efficienza non ancora elevato. Per avvicinarsi nel migliore dei modi possibili al Campionato, bisogna ripartire proprio da questa consapevolezza”. Soddisfatto del lavoro svolto finora, adesso Ponticiello vuole miglioramenti dai suoi:“La sensazione è che abbiamo importanti margini di miglioramento, in attacco così come in difesa, nella gestione di ognuna delle situazioni del nostro gioco».