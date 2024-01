La Npc va a caccia dell'exploit sul campo della Pielle Livorno dell'ex Rsr Loschi. Ponticiello: «Ennesimo banco di prova»

RIETI - Prima giornata di ritorno per la Npc che domani al PalaMacchia (ore 18,00) cerca conferme contro la Pielle Livorno dell’ex Rsr Loschi, tornato in campo la scorsa settimana. Terza forza del torneo i piellini trovano una Npc in forma straripante dopo i tre successi consecutivi che hanno rilanciato i reatini. In settimana è arrivato Zucca, allungherà le rotazioni e cercherà di dare manforte ad una Npc pronta a scalare più posizioni possibili in classifica.

Il coach Ponticiello

Coach Ponticiello presenta così la sfida: «Sul campo della Pielle Livorno ci attende il secondo turno esterno consecutivo di questo difficilissimo avvio del 2024. I labronici rappresentano un ostacolo ancora più insidioso di Piombino, perché trattasi di un team fisico, intenso, ben allenato, che rispetto all’andata ha recuperato anche Federico Loschi. Dovremo essere pronti ad affrontare una squadra che ci proporrà accoppiamenti difensivi e strategie differenti da quelle affrontate nell’ultimo mese, in grado di cambiare indirizzo anche nel corso del match.

Altrettanto mutevoli i temi e i ritmi offensivi che ci saranno proposti. Una partita insidiosissima, che rappresenta l’ennesimo banco di prova dei nostri assetti, che dovranno ancora una volta dimostrarsi all’altezza della durezza del confronto ed in grado di inserire, in tempi rapidi, il nuovo arrivato Dario Zucca.



Così in campo

Pielle Livorno: 1 Ferraro, 2 Chiarini, 4 Baggiani, 5 Rubbini, 6 Pagani, 7 Manna, 9 Lo Biondo, 10 Diouf, 11 Loschi, 77 Campori, 99 Laganà. All. Cardani.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 24 Perella, 33 Zucca, 34 Roderick. All. Ponticiello.

Arbitri: Andretta (Ud) e Corrias (Pn)



Le altre gare

Fiorenzuola - Avellino

Omegna - Crema

Caserta - Desio

Cassino - Libertas

Legnano - Gema

Herons - Piacenza

Sant’Antimo - Brianza

Piombino- Salerno



Classifica

Herons e Libertas 26

Pielle 24

Gema 22

Brianza 20

Omegna, Piombino, Crema e Sant’Antimo 18

Legnano, Piacenza, Cassino e Avellino 16

Fiorenzuola e Desio 14

Rieti 12

Salerno 7

Caserta 2