Colpo della Npc a Legnano: i reatini centrano il bis, lombardi battuti 66-67

RIETI - Colpaccio esterno della Npc Rieti, che vince per la prima volta lontano dalle mura amiche. Al PalaBorsani una prova di coraggio per Da Campo e compagni, che passano nel finale 67-66, dopo un grande primo tempo, poi nella ripresa Legnano con i suoi uomini migliori si è rifatta sotto, ma gli uomini di Ponticiello resistono e portano a casa due punti pesantissimi in chiave classifica. Ancora assente Cavallero, prova importante di Cusenza e soprattutto Bacchin, glaciale nel finale, è lui a siglare i liberi del successo reatino in terra lombarda.

La gara

Gran primo quarto dei reatini, che entrano subito in partita. Raivio non si accende per i padroni di casa e allora gli ospiti ne approfittano mettendo le mani avanti con un +5 che costringe Piazza a chiamare time out, al termine del primo quarto reatini avanti 18-14. Legnano rientra, ma la Npc prende di nuovo le redini del gioco e torna avanti, Cusenza da 3 firma il +7 a 4’ dal termine, Piazza ferma di nuovo il gioco. Cusenza continua a segnare dalla lunga distanza e la Npc all’intervallo lungo guida 36-28.

Il match si accende nella ripresa: Raivio trascina i suoi, Rieti però resiste l’offensiva dei lombardi e alla penultima sirena la sfida torna in perfetto equilibrio, con i reatini sopra di appena una lunghezza, 49-48 il punteggio.

Nell’ultima frazione stessa storia: Marino spezza gli equilibri con una tripla pesantissima e Legnano passa avanti, a 3’ dal termine 59-56. Marino perde palla a metà campo e Bacchin in contropiede tutto solo riporta i suoi sotto di uno. Markovic da 3 segna il canestro del 61-61, Piazza a 1 e 17 dal termine ferma il gioco. Marino al rientro perde un’altra palla, Bacchin dalla media riporta Rieti avanti, altro time out per Piazza. Quinto fallo di Del Sole, Sacchettini fa 1/2, time out per Ponticiello. Bacchin fa 2/2, Planezio firma il meno 1, a 10” altro time out per Ponticiello. Bacchin è ancora una volta glaciale, Rieti sul +3, Raivio in lunetta a 1’: 2/2, vince Rieti 67-66.