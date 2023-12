La Npc cerca conferme a Legnano, punta a recuperare Cavallero in attesa di novità per Roderick

RIETI - Trasferta ostica per la Npc, che dopo aver ritrovato i due punti nell’ultimo turno, stasera fa visita a Legnano. Palla a due alle ore 20.30 al PalaBorsanidi Castellanza, dove più volte in passato la Npc ha affrontato la formazione lombarda nei precedenti in A2. Contro i Knights dell’ex Casini, inossidabile a 43 anni ancora in campo, serve una prova perfetta per dare continuità al successo della scorsa settimana. Nonostante le voci di mercato, con il club che aspetta notizie da Roderick, la Npc punta sul recupero di Cavallero, in panchina anche contro Caserta.

Il coach

Il coach Ponticiello presenta così la gara: «Legnano è una compagine forte, esperta. Giocatori come Marino, Raivio, Casini, non hanno certo bisogno di presentazione, ma elementi come Sacchettini, Gobbato, Planezio, il giovaneFragonara, in generale il collettivo dei Knights, non sono meno importanti per il fatturato complessivo dei lombardi. Vogliamo però dare continuità al successo con Caserta e risalire in classifica. Decisivo giocare un match intenso, in cui riuscire ad essere sempre nel piano partita».

Così in campo

Knights Legnano: 1 Ferrario, 6 Casini, 8 Ghigo, 10 Planezio, 11 Marini, 16 Sipala, 18 Sacchettini, 21 Fragonara, 25 Gobbato, 30 Raivio. All.

Piazza.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 24 Cusenza, 98 Margarita. All. Ponticiello.

Arbitri: Rizzi (Vi) e Tognazzo (Pd)

Le altre gare

Fiorenzuola – Sant'Antimo

Caserta – Crema

Desio – Omegna

Cassino – Brianza

Avellino – Libertas

Piacenza – Salerno

Herons – Gema

Pielle – Piombino

Classifica

Herons 18

Libertas e Gema 16

Pielle e Piombino 14

Brianza, Omegna, Avellino e Crema 12

Legnano, Desio, Piacenza, Sant’Antimo e Cassino 10

Fiorenzuola 8

Salerno 5

Rieti 4

Caserta 2