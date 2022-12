La Npc tenta l'impresa contro la corazzata Torino: «I dettagli in difesa faranno la differenza»

RIETI - Primo turno infrasettimanale della stagione in A2 e la Npc riceve Torino al PalaSojourner (ore 21). Sfida difficilissima per Rieti, Torino è una squadra imbottita di talento sugli esterni e profondissima, grazie anche all’innesto di Ikangi, qualche settimana fa. Quinta in classifica, ma sarebbe terza, se non fosse per i 3 punti di penalizzazione con cui è partita in estate, la formazione di Ciani è l’avversario peggiore per una Npc alla ricerca disperata di punti. A Milano c’è stata la reazione di Tortù, ma è mancato il contributo degli uomini della panchina. Stasera è importante vincere per non sprofondare ulteriormente e per dare un senso ad una stagione fin qui deludente.

Il vice allenatore Andrea Ruggieri presenta così il match: «Torino è una delle migliori squadre del girone. Viene da due successi consecutivi importanti, e sicuramente non c'è molto tempo per prepararla trattandosi di un turno infrasettimanale. L'obiettivo è quello di fare una partita di energia per ritornare al successo davanti al nostro pubblico. Dalla gara con l’Urania ci portiamo un miglioramento in attacco. Dobbiamo sistemare quei piccoli dettagli in difesa che faranno la differenza».



Così in campo

Kienergia Npc: 0 Tortù, 6 Jhon, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi. All. Ceccarelli.

Reale Mutua Torino: 0 Mayfield, 3 Vencato, 4 Taflaj, 8 Schina, 9 Jackson, 12 Poser, 15 Doneda, 18 Guariglia, 21 De Vico, 35 Ikangi, 40 Pepe. All. Ciani

Arbitri: Chersicla (Lc), De Biase (Ud) e Centoza (Ap)



Le altre gare (XI giornata)

Vanoli - Trapani

Piacenza - Agrigento

Treviglio - Monferrato

Latina - Juvi

Cantù - Stella Azzurra

Riposa Milano



Classifica

Vanoli e Cantù 16

Treviglio e Milano 12

Torino 11

Agrigento 10

Monferrato e Latina 8

Juvi, Piacenza e Trapani 6

Rieti 4

Stella Azzurra 0