Kienergia a Civitanova, sfatare il tabù trasferta con un paio di giocatori non al top. Martini: «Vincere»

RIETI - Archiviata l'esperienza alle final eight di Coppa Italia, la Kienergia Npc torna a cimentarsi in campionato. Nel 23esimo turno, c'è la sfida di Civitanova Marche (domani ore 18), contro i padroni di casa della Virtus per Ceccarelli e i suoi. I reatini sono chiamati ad interrompere il digiuno lontano dal PalaSojourner, un mal di trasferta che ha causato tre stop consecutivi di Senigallia, Teramo e Cesena, rallentando la corsa ai piani alti della classifica di Broglia e compagni.

Il general manager Martini presenta così la trasferta in terra marchigiana:«Guardiamo partita dopo partita. Domani affrontiamo una formazione che è alla disperata ricerca di punti salvezza. Molte squadre hanno rischiato di uscire sconfitte da Civitanova, non hanno nulla da perdere e arrivano da un turno di riposo. Noi abbiamo accusato anche qualche acciacco (Timperi e Testa non al top, ndr) e vogliamo vedere come stiamo. Però è forte il desiderio di tornare a vincere in trasferta, visto che i due punti fuori casa mancano da troppo tempo».

Così in campo

Civitanova Marche: 0 Abbate, 2 Montanari, 3 Rosettani, 4 Costa, 11 Guerra, 13 Felicioni, 14 Vallasciani, 18 Dessì, 20 Riccio, 50 Musci. All. Schiavi.

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Guercio e Giardini (An).

Le altre gare

Cesena - Giulianova

Real Sebastiani - Montegranaro

Ancona - Luiss

Ozzano - Senigallia

Teramo - Faenza

Roseto - Jesi

Rimini - Imola

Classifica

Roseto 36

Rimini 34

Npc 32

Real Sebastiani e Ancona 30

Senigallia e Imola 28

Ozzano 26

Cesena e Teramo 20

Luiss Roma 18

Faenza 16

Jesi 15

Giulianova e Civitanova 6

Montegranaro 4