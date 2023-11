Npc torna al PalaSojourner: contro Fiorenzuola vietati altri passi falsi, Agostini ai saluti, attesa per i rinforzi

RIETI - Dopo due turni in trasferta, la Npc, penultima della classe con appena due punti, domani torna al PalaSojourner (ore 18) con il desiderio di interrompere il digiuno di sei sconfitte consecutive. A far visita a Ponticiello e i suoi arriva Fiorenzuola, due vittorie in più dei reatini, che se non vorranno precipitare ulteriormente dovranno iniziare a fare punti in casa. Dopo un ciclo terribile di partire, arrivano avversarie più alla portata dei reatini, ma c’è un problema alla porte: ancora nessuno innesto di mercato è stato effettuato ed ai saluti c’è il lungo Agostini, che domani giocherà la sua ultima partita in maglia Npc, prima di far rientro a Trieste per motivi personali.

Dunque un’altra piega per Ponticiello che presenta così il match: «Abbiamo bisogno di tornare al successo, è l’unica cosa che conta. Fiorenzuola è una buona compagine, che gioca in modo intenso e lineare, ma in questi casi bisogna giocare con la testa sintonizzata solo a fare tutto ciò che serva per vincere, senza ansie e paure.

Attenzione massima ad ogni dettaglio offensivo e difensivo, fiducia nelle nostre qualità e nel tiro. Queste le armi per centrare il successo».



Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Fiorenzuola: 0 Ricci, 1 Biorac, 3 Venturoli, 6 Bottioni, 8 Re, 10 Seck, 11 Voltolini, 15 Giacchè, 17 Preti, 21 Bettiolo, 30 Sabic. All. Dalmonte.

Arbitri: Guarino (Cb) e Del Gaudio (Na)



Le altre gare

Pielle - Desio

Brianza - Libertas

Caserta - Gema

Piombino - Sant’Antimo

Herons - Omegna

Piacenza - Crema

Salerno - Legnano

Cassino - Avellino



Classifica

Pielle, Avellino, Herons e Brianza 10

Crema *, Piombino, Legnano, Desio, Libertas, Sant’Antimo e Gema 8

Fiorenzuola e Piacenza 6

Cassino e Omegna* 4

Caserta e Rieti 2

Salerno -1