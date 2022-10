Kienergia recupera Tortù e Tucker per il debutto contro la Juvi Cremona. Ceccarelli: «Serve subito vincere»

RIETI - Dopo un solo anno di assenza torna a respirare l'aria della serie A2 la Kienergia Npc, domani al debutto in campionato. Al PalaSojourner (ore 18), a tenere a battesimo Ceccarelli e i suoi, arriva la matricola Juvi Cremona dell'ex Rbc Alessandro Crotti. Dopo un lungo precampionato c'è voglia di iniziare al meglio la nuova stagione in casa Npc, consapevoli dell'importanza dei due punti contro la compagine lombarda, altra pretedente alla lotta salvezza. Ceccarelli per la prima in casa riavrà finalmente Tortù, tenuto ai box per le ultime due sfide di Supercoppa e soprattutto Tucker, che invece ha saltato ben tre sfide di coppa.

Il coach

«Veniamo da un precampionato a singhiozzo - afferma il coach Gabriele Ceccarelli - Ogni settimana abbiamo perso qualcuno. Non deve essere un alibi, giochiamo in casa contro una neopromossa che ha un quintetto di valore e una panchina di energia. Chiunque arrivi domani non importa, noi dobbiamo vincere».

Così in campo

Kienergia Npc Rieti: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 Jhon, 8 Del Testa, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 21 Timperi, 97 Maglietti. All. Ceccarelli.

Juvi Cremona: 0 Iannuzzi, 4 Blake, 5 Milovanovic, 7 Nasello, 8 Reati, 10 Beghini, 11 Spizzichini, 12 Boglio, 15 Giulietti, 16 Vincini, 25 Allen. All. Crotti.

Arbitri: Cappello (Ag), Almerigogna (Ts) e Mottola (Ta).



Le altre gare (2 ottobre)

Casale Monferrato-Latina (1° ottobre)

Urania Milano-Cantù (1° ottobre)

Torino-Stella Azzurra Roma

Trapani-Agrigento

Vanoli Cremona-Piacenza

Riposa: Treviglio