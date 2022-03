Geff Kienergia pronta per le final eight di Coppa, c'è subito il duro l'ostacolo Agrigento. Ceccarelli: «Diremo la nostra»

RIETI - Scattano le final eight di Coppa Italia in programma da oggi fino a domencia a Roseto degli Abruzzi. Tra le protagoniste, c’è anche le Kienergia Npc targata Geff, che dopo la convincente vittoria su Roseto, è pronta a vivere le emozioni delle finalissime di Coppa, sognando uno storico trionfo. Al debutto, c’è subito una montagna da scalare per Ceccarelli e i suoi, che nel penultimo quarto di finale di giornata al PalaMaggetti (ore 18), sfidano la Fortitudo Agrigento. Un vero rullo compressore nel girone D, con ben 18 vittorie consecutive e tante individualità importanti a disposizione del tecnico Catalani, ma la Kienergia Npc, che per l’occasione si è rifatta anche il look con delle nuove divise della Geff, vuole spezzare l’incantesimo.

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia, coach Ceccarelli presenta così l’appuntamento delle 18: «Siamo giunti alla settimana della Coppa Italia, che per fortuna arriva dopo la vittoria su Roseto, che ci ha dato grande carica e voglia di partecipare a questa manifestazione. C’è Agrigento: dominatrice del girone D e che non perde dal 23 ottobre, sarà una sfida gustosa. Hanno Chiarastella e Grande, due dei giocatori più forti della categoria, determinanti sia a livello di gioco che di atteggiamento. Attorno a loro una serie di ragazzi e veri esperti della categoria, come Morici e Bruno, poi l’under Costi che è in grande crescita. Sono una squadra che gioca bene e bella da vedere, fanno tattica ma non troppa. E’ una manifestazione da dentro o fuori, noi proveremo a dire la nostra con le potenzialità che abbiamo, dovremo farci trovare pronti senza alcun tipo di pressione, provando ad andare avanti più giorni possibili. Capisco le difficoltà logistiche di una gara giocata il venerdì pomeriggio, ma chiediamo ai nostri tifosi di seguirci, perché domenica gran parte del merito è stato il loro».

Così in campo

Moncada Energy Agrigento: 5 Grande, 8 Cuffaro, 10 Bruno, 11 Costi, 12 Chiarastella, 13 Morici, 17 Bellavia, 18 Peterson, 23 Mayer, 34 Lo Biondo. All. Catalani.

Geff Kienergia Rieti: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Marzo (Le) e Paglialunga (An).